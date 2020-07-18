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В Красноярске запускают «Летний дискобар» под отрытым небом

В Красноярске запускают «Летний дискобар» под отрытым небом
Иллюстрация: fb.com

Новый улично-ресторанный проект открылся во дворе «Питерского мостика», где в предыдущие годы располагался «летник» бара «Руки вверх».

#НОВОСТИ

О новом дискобаре сообщил на своей странице в соцсетях Александр Белов — красноярский шоумен и сооснователь ряда популярных барно-клубных проектов. 

Что будет! Барная стойка, столики, танцпол! За музыкальное оформление отвечают ребята из проекта «Все дома», формат — хаус, дип, техно. Ближе к вечеру обещают более танцевальные треки!», — написал Белов.

Также он сообщил, что по воскресеньям во дворе «Питерского мостика» будет работать первое уличное караоке с большим видеоэкраном.

Главное теперь, чтобы погода не подкачала.

 

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