Главе красноярского Пенсионного фонда продлили арест

Напомним, что Денис Майборода задержан в январе 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

С тех пор ему неоднократно продляли меру пресечения — содержание под стражей.

Предыдущее продление было вынесено также Железнодорожным районным судом Красноярска до 19 июля 2020 года включительно.

Теперь содержание в СИЗО продлено снова на 1 месяц — до 19 августа 2020 года включительно.