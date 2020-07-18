Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.07
71,71
81,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Главе красноярского Пенсионного фонда продлили арест

Главе красноярского Пенсионного фонда продлили арест
Иллюстрация: yandex.ru

Экс-руководителя краевого отделения Пенсионного фонда России Дениса Майбороду оставили под арестом еще на месяц по решению суда Железнодорожного района Красноярска.

#НОВОСТИ

Напомним, что Денис Майборода задержан в январе 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

С тех пор ему неоднократно продляли меру пресечения — содержание под стражей.

Предыдущее продление было вынесено также Железнодорожным районным судом Красноярска до 19 июля 2020 года включительно.

Теперь содержание в СИЗО продлено снова на 1 месяц — до 19 августа 2020 года включительно.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский ресторан «Гадаловъ» уходит с рынкаКрасноярский ресторан «Гадаловъ» уходит с рынка
  • Красноярцы активно полетели на западКрасноярцы активно полетели на запад
  • Новый лесопожарный центр в Красноярском крае станет федеральнымНовый лесопожарный центр в Красноярском крае станет федеральным
  • Вторую волну коронавируса в Красноярском крае ждут осеньюВторую волну коронавируса в Красноярском крае ждут осенью
  • Анатолий Быков заявил о непричастности к руководству ОПГАнатолий Быков заявил о непричастности к руководству ОПГ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.