Главе красноярского Пенсионного фонда продлили арест
Экс-руководителя краевого отделения Пенсионного фонда России Дениса Майбороду оставили под арестом еще на месяц по решению суда Железнодорожного района Красноярска.
Напомним, что Денис Майборода задержан в январе 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
С тех пор ему неоднократно продляли меру пресечения — содержание под стражей.
Предыдущее продление было вынесено также Железнодорожным районным судом Красноярска до 19 июля 2020 года включительно.
Теперь содержание в СИЗО продлено снова на 1 месяц — до 19 августа 2020 года включительно.