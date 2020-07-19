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Июль: Краспетербург ожидают дожди и прохлада

Июль: Краспетербург ожидают дожди и прохлада
Иллюстрация: krsk.dixinews.ru

Будь то Юпитер или Дед Мороз, а жара этим летом обходит красноярцев стороной. Предстоящая неделя с 20 по 24 июля в Красноярске по прогнозам синоптиков будет прохладной, с ежедневными дождями.

#НОВОСТИ

Жару сибиряки переносят хуже, чем прохладу. Но будь то Юпитер или Дед Мороз, а жара этим летом обходит красноярцев стороной. Предстоящая неделя с 20 по 24 июля в Красноярске по прогнозам синоптиков будет прохладной, с ежедневными дождями.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 июля, +27 ОС, небольшой дождь. Ночью до +15.

Во вторник +23 ОС, облачно, кратковременные дожди, ночью до +12 ОС, дождь.

В среду днем +21 ОС, ночью до +12 ОС.

В четверг до +20 ОС, облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью опустится до +11 ОС.

В пятницу +23 ОС, возможны кратковременные осадки.

Июль: Краспетербург ожидают дожди и прохлада 1

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