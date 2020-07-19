Среднестатистическая взятка по Красноярскому краю составляет 113 тыс. рублей
За первое полугодие выявлено 700 экономических преступлений, из них коррупционной направленности 258, из которых 78 — в особо крупном размере.
В региональной полиции посчитали средний размер взятки в регионе. По подсчетам статистиков полицейского управления средний размер взятки в Красноярском крае составил ни много ни мало 113 тыс. рублей.
Кроме того, сотрудники МВД активно следят за ситуацией в сфере лесного хозяйства.
Сообщается, что в течение 2020 года возбуждено рекордное количество уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» в количестве 17 штук.
А также составлено более полусотни протоколов об административных правонарушениях по статье «Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа».