Среднестатистическая взятка по Красноярскому краю составляет 113 тыс. рублей

В региональной полиции посчитали средний размер взятки в регионе. По подсчетам статистиков полицейского управления средний размер взятки в Красноярском крае составил ни много ни мало 113 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники МВД активно следят за ситуацией в сфере лесного хозяйства.

Сообщается, что в течение 2020 года возбуждено рекордное количество уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» в количестве 17 штук.

А также составлено более полусотни протоколов об административных правонарушениях по статье «Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа».