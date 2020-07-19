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Среднестатистическая взятка по Красноярскому краю составляет 113 тыс. рублей

Среднестатистическая взятка по Красноярскому краю составляет 113 тыс. рублей
Иллюстрация: ustaliy.ru

За первое полугодие выявлено 700 экономических преступлений, из них коррупционной направленности 258, из которых 78 — в особо крупном размере.

#НОВОСТИ

В региональной полиции посчитали средний размер взятки в регионе. По подсчетам статистиков полицейского управления средний размер взятки в Красноярском крае составил ни много ни мало 113 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники МВД активно следят за ситуацией в сфере лесного хозяйства.

Сообщается, что в течение 2020 года возбуждено рекордное количество уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» в количестве 17 штук.

А также составлено более полусотни протоколов об административных правонарушениях по статье «Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа».

 

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