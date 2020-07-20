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РЖД возвращает в расписание два «курортных» поезда

РЖД возвращает в расписание два «курортных» поезда
Иллюстрация: www.ptoday.ru

В конце июля возобновятся рейсы из Иркутска на Черноморское побережье – в Адлер и в Анапу. Планируется, что они будут ходить раз в неделю с конца июля до конца сентября.

#НОВОСТИ

С 31 июля по 25 сентября 2020 года возобновляется курсирование поезда №241/242 сообщением Иркутск – Адлер. Из Иркутска пассажирский состав будет отправляться каждую пятницу, прибывая в Адлер по средам. В Красноярск поезд прибывает в половине шестого утра в субботу, отправление назначено на 5.53. В обратном направлении поезд будет курсировать с 5 августа по 30 сентября, отправляясь из Адлера по средам, прибытие в Красноярск – в воскресенье в 17.41

С 4 августа по 29 сентября будет ходить поезд №205/206 сообщением Иркутск - Анапа. Из Иркутска он будет отправляться по вторникам, в Анапу прибывать в воскресенье и в этот же день выезжать обратно. Через Красноярск поезд будет проходить в нечетном направлении по средам, прибытие в 15.30, отправление в 15.50, в четном по четвергам в 16.36.

Напомним, ранее железные дороги отменили часть поездов дальнего следования и сократили количество рейсов по маршрутам, в том числе на курортных направлениях.

 

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