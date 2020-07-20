Почти половина красноярцев живет в трехкомнатных квартирах

В 2019 году 46,1% жителей Красноярского края проживало в трехкомнатных квартирах, 33,9% — в двухкомнатных, а 20% — в однокомнатных. Об этом сообщил Красноярскстат по результатам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств.

По данным статистиков, красноярские семьи преимущественно живут в отдельных квартирах (77,3%). При этом в городах это 80,6%, а на селе — 65,2%. Отдельные дома для проживания выбрало 21,5% краевых жителей.

В среднем на одного жителя Красноярского края на конец 2019 года приходилось 25,4 кв. метра общей площади жилых помещений, что на 0,4 кв.м. больше, чем годом ранее.

Данные о жилищных условиях населения − важный экономический индикатор. Обладая этими цифрами, государство может выстраивать стратегии развития жилищного комплекса страны. Также такие сведения станут хорошим подспорьем для специалистов, планирующих развитие городских агломераций и ремонт жилищного фонда», — резюмируют статистики.

Напомним, что впервые о благоустройстве жилых помещений, россиян спросили в ходе переписи 2002 года. Для переписи 2010 года вопросы сделали более точными. В 2021 году переписной лист «П» не изменится, лишь в вопросе о времени постройки дома появится подсказка «после 2010 года».