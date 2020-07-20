В Красноярске могут запретить электросамокаты на острове Татышев
Власти Красноярского края могут запретить кататься на электросамокатах по острову Татышев. Красноярцев попросили высказать свое мнение по этому вопросу.
Голосование стартовало на сайте «Активный гражданин» (проект министерства цифрового развития Красноярского края). Горожан просят высказаться о том, необходимо ли, по их мнению, запретить использование на острове Татышев электросамокатов.
Чтобы принять участие в голосовании нужно авторизоваться на сайте через портал госуслуг.
Сейчас среди всех вариантов ответов лидирует полный запрет (52,5%), дальше идут «Выделить место для их использования» (22,5%) и оставить все как есть предлагает (14,38%) Ввести ограничения для их проезда предлагает 10% опрошенных красноярцев, а еще 0,63% - это безразлично.
Оставить свое мнение можно до 30 сентября 2020 года. Какая судьба, по завершении голосования, ждет его результаты, выяснить не удалось — в администрации Красноярска, которая, по словам министерства цифровизации и выступила инициатором опроса, обещали прокомментировать ситуацию позже.
О том, что красноярцы обеспокоены наличием электросамокатов, электроскутеров и других видов электротранспорта на дорожках острова Татышев мэр города Сергей Ерёмин писал в своем Instagram еще в конце мая 2020 года. Тогда он сообщал, что поручил Красспорту совместно с Татышев-парком проанализировать ситуацию и предложить пути решения, как рассредоточить эти потоки.