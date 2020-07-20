В Красноярске могут запретить электросамокаты на острове Татышев

Голосование стартовало на сайте «Активный гражданин» (проект министерства цифрового развития Красноярского края). Горожан просят высказаться о том, необходимо ли, по их мнению, запретить использование на острове Татышев электросамокатов.

Чтобы принять участие в голосовании нужно авторизоваться на сайте через портал госуслуг.

Сейчас среди всех вариантов ответов лидирует полный запрет (52,5%), дальше идут «Выделить место для их использования» (22,5%) и оставить все как есть предлагает (14,38%) Ввести ограничения для их проезда предлагает 10% опрошенных красноярцев, а еще 0,63% - это безразлично.

Оставить свое мнение можно до 30 сентября 2020 года. Какая судьба, по завершении голосования, ждет его результаты, выяснить не удалось — в администрации Красноярска, которая, по словам министерства цифровизации и выступила инициатором опроса, обещали прокомментировать ситуацию позже.