Губернатор Усс уволил начальника управления пресс-службы

Распоряжение об увольнении Кудрявцева подписал губернатор Александр Усс. Чиновник покинет должность с 24 июля по собственной инициативе.

Напомним, Кудрявцев был назначен на пост перед Новым годом, сменив Елену Уляшеву и занимал кресло менее семи месяцев.

Кудрявцев имеет юридическое образование и, как значилось на сайте «Единой России», является известным политтехнологом, региональным куратором проекта «ПолитСтартап».

Временно исполнять обязанности руководить пресс-службой будет Дмитрий Костюнин — замначальника управления и начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления пресс-службы губернатора и правительства. Ранее он работал в Красспорте и перешел в администрацию края после увольнения Николая Базарова.

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