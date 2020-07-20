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Губернатор Усс уволил начальника управления пресс-службы

Губернатор Усс уволил начальника управления пресс-службы
Иллюстрация: ТВК, www.tvk6.ru

Максим Кудрявцев освобожден от должности заместителя руководителя администрации губернатора и начальника управления пресс-службы губернатора и правительства.

#НОВОСТИ

Распоряжение об увольнении Кудрявцева подписал губернатор Александр Усс. Чиновник покинет должность с 24 июля по собственной инициативе.

Напомним, Кудрявцев был назначен на пост перед Новым годом, сменив Елену Уляшеву и занимал кресло менее семи месяцев.

Кудрявцев имеет юридическое образование и, как значилось на сайте «Единой России», является известным политтехнологом, региональным куратором проекта «ПолитСтартап».

Временно исполнять обязанности руководить пресс-службой будет Дмитрий Костюнин — замначальника управления и начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления пресс-службы губернатора и правительства. Ранее он работал в Красспорте и перешел в администрацию края после увольнения Николая Базарова.

 

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