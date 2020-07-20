Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку: что произошло

«Сегодня состоялся штаб по коронавирусной инфекции под председательством губернатора Красноярского края. На нем рассматривался вопрос о моем письме, которое мы написали о проблемах Норильска. К сожалению, большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам обратно, и мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я.

После окончания заседания штаба в мессенджерах сразу появилась негативная информация обо мне и моей работе, и о той информации, которую я предоставлял в краевые службы. Хочу сразу сказать, что все эти сведения я сам получал от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь на территории города Норильска.

Я так понял, что мне было высказано недоверие по поводу моей работы. Поэтому я, к сожалению, принял такое решение для себя — написать заявление об отставке. Я, если честно, не врал — и врать никогда не хотел. Всю информацию, которую я предоставлял, я брал из официальных источников», — сказал в своем заявлении Ринат Ахметчин.

Добавим, что г-н Ахметчин стал мэром Норильска в сентябре 2017 года решением депутатов горсовета.

Ахметчин прошел путь от слесаря и проходчика до замруководителя дирекции «Норникеля» по персоналу и гендиректора ООО «Норильский промышленный транспорт».

Имеет два высших образования по инженерной и юридической специальностям.

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