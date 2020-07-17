Мэрия Норильска опровергла информацию об отставке главы города

О том, что Ринат Ахметчин написал заявление об отставке с поста мэра Норильска сегодня утром сообщил «МК в Красноярске», ссылаясь на телеграмм-канал советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова. Рассмотреть его, якобы, собирались 22 июля на сессии местного Горсовета.

Позже администрация Норильска опровергла это сообщение:

Никакого заявления не было. В настоящий момент эта информация — фейк», — цитирует ТАСС слова представителя мэрии.

Как рассказал DK.RU депутат Законодательного Собрания Красноярского края Павел Семизоров, сообщение об отставке Ахметчина, по всей видимости, было попыткой давления на него, которая связана с недавним заявлением градоначальника о том, что официальная статистика Минздрава края по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не соответствует действительности.

После обращения Ахметчина о подобном заговорили и представители других территорий. А это значит, что ситуация совсем не столь радужная, как ее подает Роспотребнадзор. И при этом выдавать информацию об отставке (даже если бы это было правдой) по неофициальным каналам — через советника вице-губернатора — в корне неверно», — говорит Семизоров.

Также он считает, что доказательством попытки давления является то, что, по его словам, Норильск полностью лишили доступа к информации от Минздрава по ситуации с COVID-19, которая у них была до этого.

Ситуация в Норильске действительно сложная. Те 30% свободных коек, о которых говорил Борис Немик, это очень мало. И это не единственная проблема в здравоохранении города. И если бы не помощь комбината [„Норильский Никель“], то ситуация была бы еще хуже», — уверен Семизоров.

В оценке произошедшего своего коллегу по краевому парламенту поддерживает и Людмила Магомедова:

Сейчас не то время, когда можно выяснять политические отношения. Мэра надо оставить в покое и дать ему работать», — говорит она.