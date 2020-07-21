В ТРЦ «Планета» открывается Всероссийская ярмарка меда

Ярмарка открывается 21 июля и продлится до 16 августа, павильоны размещены перед входом со стороны гипермаркета «О’КЕЙ» и работают ежедневно с 10.00 до 22.00.

Кроме множества сортов меда – и популярных, и известных только знатокам, можно купить маточное молочко, прополис, забрус и пыльцу, известные своими целебными свойствами. Пчеловоды обещают проводить дегустации и подробные консультации о свойствах медовой продукции.