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В ТРЦ «Планета» открывается Всероссийская ярмарка меда

В ТРЦ «Планета» открывается Всероссийская ярмарка меда
Автор фото: enelene. Иллюстрация: pixabay.com

Она проводится ежегодно при поддержке Общественной организации «Союз фамильных пасек». В ней традиционно участвуют пчеловоды из Башкирии, Республики Алтай, Саратовской области и Краснодарского края.

#НОВОСТИ

Ярмарка открывается 21 июля и продлится до 16 августа, павильоны размещены перед входом со стороны гипермаркета «О’КЕЙ» и работают ежедневно с 10.00 до 22.00.

Кроме множества сортов меда – и популярных, и известных только знатокам, можно купить маточное молочко, прополис, забрус и пыльцу, известные своими целебными свойствами. Пчеловоды обещают проводить дегустации и подробные консультации о свойствах медовой продукции.

 

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