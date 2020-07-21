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Компаниям Красноярского края снова нужны сотрудники: количество вакансий выросло на 20%

Компаниям Красноярского края снова нужны сотрудники: количество вакансий выросло на 20%
Автор фото: Michal Jarmoluk. Иллюстрация: pixabay.com

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с трудоустройством в Красноярском крае в первый летний месяц. По итогам июня количество вакансий в регионе увеличилось на 20% по сравнению с маем.

#НОВОСТИ

Ключевой вывод: с ослаблением ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, рынок труда в регионе постепенно начал восстанавливаться, хоть и медленнее, чем страна в целом.

В июне рынок труда в регионе ожил, но на докризисный уровень пока не вышел: год назад в это же время вакансий было на 15% больше. В целом по России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Количество резюме в июне тоже выросло – на 4% по сравнению с маем и на 18% по сравнению с июнем прошлого года. По России в целом – на 5% и на 14% соответственно.

Чаще всего в июне искали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (25% от общего числа вакансий в регионе), «Строительство, недвижимость» (16%), «Рабочий персонал» (14%), «Транспорт, логистика» (12%) и «Производство» (11%). Очевидно оживились такие сферы как Искусство, развлечения, масс-медиа», «Страхование», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Автобизнес» и «Маркетинг, реклама, PR». Количество вакансий в них относительно мая увеличилось на 41-57%.

Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы «Продажи» (15% от общего числа резюме в регионе), «Административный персонал» (8%), «Транспорт, логистика» (8%), «Производство» (6%) и «Бухгалтерия» (5%). Самая высокая конкуренция - в профессиональной сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа» (10,5 резюме на вакансию) и в сфере «Административный персонал» (8,5). При этом кадровый дефицит испытывают «Медицина, фармацевтика» (1,3), «Строительство и недвижимость» (1,6) и «Автобизнес» (1,8).

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