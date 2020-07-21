Глава управления культуры Красноярска покидает мэрию

Руководитель главного управления культуры Красноярска Сергей Костюков решил покинуть свой пост. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Последний день его работы — 21 августа. С этого дня временно исполнять обязанности главы управления будет его заместитель по экономическим вопросам Ольга Викулина», — рассказали в мэрии.

Почему Костюков принял такое решение, не известно. Официальная версия: собственное желание.

Руководить красноярским управлением культуры Сергей Костюков начал 9 марта 2018 года, находясь при этом в должности начальника отдела культурной политики и социокультурного мониторинга. А 1 июня 2018 года вступил в должность руководителя управления.

На этом посту он сменил Наталью Малащук, которая уволилась в начале февраля 2018 года, после 10 лет руководства культурой Красноярска. А в ноябре того же года ее назначили ее назначили главой управления культуры Солнечногорска Московской области. Однако недавно Малащук, вернулась в Красноярский край и теперь занимает место заместителя главы администрации Манского района по социально-экономическому развитию.

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