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Глава управления культуры Красноярска покидает мэрию

Глава управления культуры Красноярска покидает мэрию
Иллюстрация: vk.com/id24364954

Не проработав и двух с половиной лет в администрации Красноярска, руководитель управления культуры города решил ее оставить. Официально: по собственному желанию.

#НОВОСТИ
Руководитель главного управления культуры Красноярска Сергей Костюков решил покинуть свой пост. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
Последний день его работы — 21 августа. С этого дня временно исполнять обязанности главы управления будет его заместитель по экономическим вопросам Ольга Викулина», — рассказали в мэрии.
Почему Костюков принял такое решение, не известно. Официальная версия: собственное желание.
 
Руководить красноярским управлением культуры Сергей Костюков начал 9 марта 2018 года, находясь при этом в должности начальника отдела культурной политики и социокультурного мониторинга. А 1 июня 2018 года вступил в должность руководителя управления.
 
На этом посту он сменил Наталью Малащук, которая уволилась в начале февраля 2018 года, после 10 лет руководства культурой Красноярска. А в ноябре того же года ее назначили ее назначили главой управления культуры Солнечногорска Московской области. Однако недавно Малащук, вернулась в Красноярский край и теперь занимает место заместителя главы администрации Манского района по социально-экономическому развитию.
 

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