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Депутат ЗС сообщил о вспышке коронавируса в пансионате «Ветеран»

Депутат ЗС сообщил о вспышке коронавируса в пансионате «Ветеран»
Иллюстрация: 24veteran.ru

В пансионате для пожилых людей «Ветеран» на улице Елены Стасовой — вспышка коронавируса среди постояльцев и сотрудников — сообщает депутат Заксобрания края Александр Глисков.

#НОВОСТИ

По его данным депутата — в доме престарелых коронавирусом заразились больше 40 человек.

Руководство больше обеспокоено утечкой информации, а не лечением людей. Мне за несколько дней поступило несколько жалоб от сотрудников, сообщили о заболевании. Причем руководство, со слов сотрудников, за жалобы угрожает увольнением».

Депутат краевого парламента предлагает превратить пансионат «Ветеран» в обсерватор:

Люди сами решили делать тесты, выяснили, что есть заболевшие, и только после этого сделали выборочное тестирование среди сотрудников и постояльцев, и выявилось большое количество заболевших. Если информация соответствует действительности, нужно немедленно пансионат превращать в обсерватор и направлять туда врачей», — пишет Глисков.

Официального подтверждения на данный момент нет. Г-н Глисков сообщил, что направил депутатские запросы в прокуратуру и Следственный комитет. В Роспотребнадзоре по краю начали проверку поступившей информации. В Минздраве пока не дают комментариев на тему вспышки заболевания.

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