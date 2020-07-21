Красноярск предупреждают о грозе и штормовом ветре

Предупреждение о возможных опасных и неблагоприятных явлениях погоды опубликовано на сайте администрации города. По данным синоптиков вечером 21 и ночью 22 июля в центральных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города советуют во время непогоды: