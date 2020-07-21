Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
70,96
81,24
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск предупреждают о грозе и штормовом ветре

Красноярск предупреждают о грозе и штормовом ветре
Иллюстрация: yandex.ru

По данным синоптиков вечером 21 и ночью 22 июля в центральных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

#НОВОСТИ

Предупреждение о возможных опасных и неблагоприятных явлениях погоды опубликовано на сайте администрации города. По данным синоптиков вечером 21 и ночью 22 июля в центральных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города советуют во время непогоды:

  • ограничить пребывание и проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
  • при усилении ветра держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не паркуйте рядом с ними транспорт;
  • избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • соблюдать правила безопасности при грозе: не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Адвокат Анатолия Быкова публично заявил о готовящейся провокацииАдвокат Анатолия Быкова публично заявил о готовящейся провокации
  • В Красноярске могут запретить электросамокаты на острове ТатышевВ Красноярске могут запретить электросамокаты на острове Татышев
  • РЖД возвращает в расписание два «курортных» поездаРЖД возвращает в расписание два «курортных» поезда
  • Губернатор Усс уволил начальника управления пресс-службыГубернатор Усс уволил начальника управления пресс-службы
  • Среднестатистическая взятка по Красноярскому краю составляет 113 тыс. рублейСреднестатистическая взятка по Красноярскому краю составляет 113 тыс. рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.