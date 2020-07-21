Красноярск предупреждают о грозе и штормовом ветре
По данным синоптиков вечером 21 и ночью 22 июля в центральных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.
Предупреждение о возможных опасных и неблагоприятных явлениях погоды опубликовано на сайте администрации города. По данным синоптиков вечером 21 и ночью 22 июля в центральных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистый ветер.
Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города советуют во время непогоды:
- ограничить пребывание и проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
- при усилении ветра держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не паркуйте рядом с ними транспорт;
- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;
- соблюдать правила безопасности при грозе: не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.