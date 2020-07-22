Красноярский алюминиевый завод: все идет по плану

День металлурга в Красноярске всегда отмечали широко не только работники завода, но и многие жители города. В этом году ситуация изменилась, массовые мероприятия отменены, что вы придумали?

- Мы традиционно начинаем готовиться ко Дню металлурга с февраля. Но сейчас ситуация эпидемически неблагополучная, поэтому мы приняли решение перевести все праздничные мероприятия в онлайн. Обычно мы выезжали всем коллективом за город, устраивали праздник для детей, большие спортивные соревнования. Сейчас нам помогли современные коммуникации. К примеру, у нас прошел конкурс в соцсетях на «алюминиевую» тему для детей 11-15 лет, для молодежи стартовал квиз-путешествие по разным странам. На территории завода установили два большеформатных телевизора, есть мониторы во всех столовых, на них размещались видеопоздравления для сотрудников с праздником. И в том числе была организована прямая трансляция из Москвы телешоу «Вечерний РУСАЛ». 17 июля, накануне праздника, в студию в Москве пришли звезды эстрады и спорта - пели, общались, устроили «перекличку городов» - включения со всех предприятий компании. А еще впервые все заводы объединило на одной волне корпоративное радио. Так как в этом году не простой День металлурга, а юбилейный - 20 лет с момента создания РУСАЛа, до конца года будет еще пять радиоэфиров.

Отмечу, что слушать, смотреть и участвовать в конкурсах могли не только те, кто в этот день на смене: у каждого из нас есть доступ к трансляциям с мобильного телефона, smart ТВ, на канале компании в YouTube, так что праздновали дома, всей семьей.

Обратила внимание, что на территории завода достаточно строгие правила безопасности, много предупреждающих и напоминающих надписей…

- Компания серьезно относится к пандемии, у нас действительно очень строгие правила: на проходной находятся средства индивидуальной защиты, электронные градусники, контролеры дежурят в противоэпидемических костюмах, потому что взаимодействуют с большим количеством людей. Весь транспорт, въезжающий на территорию, проходит через специальную рамку с дезинфектором, а служебные автобусы еще и каждые два часа обрабатываются изнутри. С марта все, кого можно было перевести на удаленный режим работы, трудятся из дома. Очень много мер профилактики внедрено на КрАЗе.

И наверняка есть дополнительные расходы?

- В данном случае важнее всего здоровье наших сотрудников. И профилактические меры, которые предприняла компания, должны предотвратить распространение заболевания.

В этой странной ситуации с вирусом, с остановкой экономики, падением рынков, тем не менее, с какими производственными результатами вы подходите к Дню металлурга?

- За первое полугодие выпуск продукции у нас ставил более 500 тысяч тонн алюминия, то есть, объем производства остался на том же уровне, но снизился объем продукции с добавленной стоимостью, это сплавы. Дело в том, что сплав – это конечный продукт, создаваемый под нужды конкретного заказчика. То есть, если мы произвели сплав для автозавода в Германии, мы не можем продать его, например, в Японию. А в связи с закрытием или остановкой предприятий, которые заказывали нашу продукцию, пришлось снизить объемы производства сплавов и временно перейти на технический алюминий.

Насколько серьезно на работу завода повлияла пандемия в целом?

- В целом мы, как и остальные предприятия отрасли, из-за пандемии понесли финансовые потери. Весной, как мы знаем, многие заводы мира приостанавили работу, а, например, автоконцерны Европы полностью встали - а они наши крупные потребители. Чтобы сохранить производство, нам пришлось перестраивать свои процессы. Мы скорректировали подходы в сфере выпуска продукции, отгрузки, логистики. Сейчас алюминиепотребляющие предприятия постепенно запускаются, им нужна наша продукция. При этом логистические цепочки таковы, что поставка в Европу занимает порядка 60 дней, в Америку – порядка 90 дней. Ждать до полугода они не могут. Поэтому мы в свое время сделали определенные запасы не только у себя на предприятии, но и в портах. Это решение сейчас нам позволит в срок выполнить поставки. Конечно, мы рассчитываем на восстановление как спроса внутри России, так и за ее пределами в течение ближайших месяцев.

На мой взгляд, важно, что, несмотря на серьезные проблемы, завод сохранил стабильность в работе, сохранил коллектив и все социальные обязательства. У нас средняя зарплата по предприятию на 7 % выросла относительно прошлого года. Мы по-прежнему учим сотрудников, повышаем их квалификацию, сейчас запустили программу ранней профориентации – еще со школы. Выплачиваем стипендии перспективным студентам целевых групп и гарантируем трудоустройство на наших предприятиях. Компания возобновила в этом году жилищную программу, которая поможет сотрудникам решить вопросы приобретения новых квартир или улучшать условия проживания. Правда пока из-за коронавируса остановлено курортное оздоровление сотрудников, но средства заложены в бюджет предприятия. И как только эпидемия пойдет на спад, мы начнем отправлять сотрудников в санатории и профилактории, как и раньше.

Продолжаем заниматься созданием комфортной городской среды в Красноярске, в прошлом году выделили 10 миллионов на реконструкцию трех дворов в Советском районе. В этом году выделяем 15 миллионов рублей. По соглашению с администарцией Советского района до конца 2020 года будет благоустроено семь дворов на улицах Воронова, Металлургов, Краснодарская. В каждом дворе появятся новые детские площадки.

Плюс мы активно помогаем региону противостоять коронавирусной инфекции. Например, только в июле Красноярская клиническая больница получила от нас один миллион медицинских масок и 90 тысяч защитных костюмов. РУСАЛ выступил инвестором строительства двух госпиталей для лечения людей с внебольничной пневмонией - в Богучанском районе и в Ачинске, которые будут полностью укомплектованы медицинским оборудованием. Осенью медицинские центры будут сданы в эксплуатацию.

При этом, насколько я знаю, вы не приостановили и реализацию экологических проектов.

- Да, они выполняются в полном объеме. Более того, в ближайшее время мы завершаем перевод завода на новую экологически безопасную технологию производства алюминия – Экологический Содерберг. Работа началась в 2010 году, за это время на ЭкоСодерберг переведено 1862 электролизера. Таким образом мы завершим второй этап комплексной экологической модернизации КрАЗа, благодаря чему КрАЗ существенно снизижает влияние на экологию. До этого в рамках первого этапа (2004-2009 годы) завод был оснащен двухступенчатыми системами газоочистки, которые соответствуют современными мировым практикам и улавливают более 99% основных загрязняющих веществ. Запущена система автоматической подачи глинозема, состоялся переход на сухой способ очистки газа. За 15 лет КрАЗ снизил выбросы на 40 %, а если сравнивать с 1980 г. — в 4,5 раза, при этом фторидов на 76 %. И это при том, что объемы производства на заводе одинаковы в течение последних 10 лет.

Третий этап – перевод на технологию инертных анодов. На КрАЗе началось испытание нового прототипа промышленного электролизера с инертными анодами с улучшенной конструкцией и рекордно низким углеродным следом. Новый опытный электролизер пришел на смену уже испытываемому в компании РУСАЛ электролизеру с инертными анодами как следующий шаг в развитии инновационной безуглеродной технологии электролиза алюминия. В мире многие занимаются инертными анодами, но не продвинулись дальше лаборатории, мы испытываем рабочий прототип на промышленной площадке.

КрАЗ перешел на использование нового вида сырья – гибридного пека, который применяется в приготовлении подштыревой анодной массы и содержит меньше полициклических ароматических углеводородов. Испытания и несколько месяцев работы показали, что экологический эффект при применении этого пека достигает до 20 % снижения выбросов бенз(а)пирена. Одним из существенных источников образования полиароматических углеводородов или смолистых веществ в электролизном производстве КрАЗа является операция перестановки анодных штырей. Теперь в этой операции используется сырье со сниженным содержанием смолистых веществ, в частности, гибридный пек. И с точки зрения экологии мы получаем существенное снижение выбросов по бенз(а)пирену.

Параллельно на заводе ведется работы по внедрению малой механизации, чтобы облегчить работу электролизников. Закупили многофункциональные машины, с различным навесным оборудованием. Раньше это все делалось вручную, сейчас с помощью машин. В 2018 году процент механизации труда составлял 18 %. В 2019 – 45 %, 2020 должны завершить с 50 %. Где это возможно, будем внедрять роботизированные системы.

А как у вас выстроены отношения с конструкторами, инженерами, учеными? Есть ведь два варианта взаимодействия, по большому счету: когда завод дает задание и когда инженер предлагает идею. Как у вас обычно происходит?

- У нас есть и то, и другое. Много предложений поступает от сотрудников предприятия, мы это поощряем. Есть мотивационный фонд, который позволяет заработать на внедренных улучшениях. Открываем проект по достижению целевых параметров, и 10 % от достигнутого экономического эффекта идет на вознаграждение участникам рабочей группы по проекту. На данный момент мы открыли 11 проектов, вознаграждение может составить 15 миллионов рублей. Например, думаем, как заменить чугунные изделия, которые мы используем в некоторых процессах, на алюминиевые. Срок службы чугунной секции - до 48 месяцев, затем мы их очищаем и продаем как лом. А алюминий у нас свой, и его применением мы получаем возобновляемый процесс. Есть проекты по снижению энергоемкости производства. Это большие проекты, с большим количеством участников – кразовцы, сотрудники Инженерно-технологического центра СФУ. Есть так называемые «проекты А3» - это небольшие проекты, которые дают эффект не только в виде снижения себестоимости, а например, направлены на охрану труда. В работе еще много интересных идей по автоматизации производства, которые позволят компании оптимизировать затраты и повысить культуру труда.

Главное – все подразделения и предприятия, которые работают на красноярской промплощадке РУСАЛа, объединяются, чтобы сделать производство эффективным, качество металла - высоким, а работу металлургов безопасной и максимально комфортной.

И, пользуясь моментом, поздравляю всех своих коллег – сотрудников РУСАЛа, партнеров, покупателей нашей продукции, экспертов с Днем металлурга. Благополучия, развития, новых интересных проектов, здоровья вам и вашим семьям!