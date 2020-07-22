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Красноярский театр Пушкина попал в лонг-лист российской премии

Премьера: "Смерть Тарелкина", А.В. Сухово-Кобылин, режиисер Олег Рыбкин
Премьера: "Смерть Тарелкина", А.В. Сухово-Кобылин, режиисер Олег Рыбкин. Иллюстрация: пресс-служба театра Пушкина

Национальная премия «Звезда театрала» - это рейтинг «народной любви» к российским театрам. С 2019 года организаторы рейтингуют не только столичные учреждения культуры, но и региональные театры.

#НОВОСТИ

Театр Пушкина – единственный представитель Красноярска, в номинации «Лучший региональный театр» есть два делегата от Новосибирска – «Красный факел» и «Старый дом», а также коллективы из Волгограда, Дзержинска, Вольска, Екатеринбурга. Оренбурга, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Победитель определяется простым голосованием: нужно кликнуть на кнопку напротив названия театра и подтвердить на странице ниже, что вы – живой человек.

Там же можно проголосовать и за лучшие работы театральных актеров в кино, например, в этих номинациях представлены Виктория Исакова («Один вдох»), Чулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»), Мария Аронова («Лед-2»), Максим Матвеев («Триггер»), Константин Хабенский («Феа»), Евгений Миронов («Ленин. Неизбежность») и другие известные артисты.

Напомним, Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в пяти номинациях, в том числе в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» дважды. Из-за эпидемии коронавируса показы спектаклей в Москве были перенесены на неопределенный срок, но на днях оргкомитет фестиваля сообщил, что возвращается к прежнему режиму работы, театры смогут представить свои спектакли жюри и столичной публике, а церемония награждения состоится в ноябре.

 

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