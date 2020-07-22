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Спикерами июльского кросс-консалтинга с ДК станут ведьмаки и джедаи

Спикерами июльского кросс-консалтинга с ДК станут ведьмаки и джедаи
Иллюстрация: DK.RU

Антикризисный видеопроект издания «Деловой квартал» в Красноярске пройдет в виде состязания ведьмаков и джедаев красноярского бизнеса.

#НОВОСТИ

По словам Юлии Чанчиковой, главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске, идею персонификации красноярского бизнеса в стиле культовых кинобаллад подсказало само время.

В странные, смутные времена, когда перспективы туманны, ресурсы на исходе и помощи особо ждать неоткуда, наступает время особых людей, — сверхсмелых, сверхпредприимчивых, сверхспособных в чем-либо. Это время прирожденных предпринимателей и уникальных профи. Возможно, в мирное время они кажутся немного too much. Но в чумные времена именно они спасают города от голода и мора. Эта новелла легла в основу тематики июльского кросс-консалтинга. «Ведьмаки и джедаи: время уникальных предпринимателей». Мы решили собрать предпринимателей и профи со сверхспособностями и сверхсилой. Это не обязательно миллиардеры или собственники компаний, запускающие мегапроекты. Кафе, которое три месяца поддерживает свой бизнес и сохраняет коллектив с помощью одной тележки с мороженым — это тоже сверхсила и сверхвера в свое дело», — рассказывает г-жа Чанчикова.

Поскольку тема кросс-консалтинга необычна, организаторы решили внести в видеоконференцию игровой момент. Условно они поделили сверхпредпринимателей и сверхпрофи на два больших и славных геройских клана — Ведьмаки и Джедаи. Кто это такие?

Джедаи — рыцари бизнеса, владеющие мечом предпринимательской суперсилы. Это они переобувают бизнесы в полете, запускают взрывные направления, одним взмахом меча разворачивают бизнес из тупика — к успеху. Со стороны кажется, что это какая-то магия, но на самом деле умение управлять предпринимательской суперсилой требует особых душевных качеств, веры в свое дело и желания изменить мир вокруг себя к лучшему.

Ведьмаки — воины бизнеса, пережившие годы испытаний и тренировок кризисами, тяготами российских налогов и законов, судебными тяжбами, диалогом с властями. Все это закалило этих предпринимателей и наделило сверхбоевыми способностями и сверхсилой. Они бесстрашны, могут справиться с любой напастью и пережить самые лихие времена с открытым забралом. Стойкость, интуиция, опыт достигли у ведьмаков уровня сверхспособностей.

После каждого выступления аудитория и спикер-пул кросс-консалтинга решат к какому клану отнести выступившего, кто он: ведьмак или джедай? По окончанию конференции станет понятно, каких воинов больше среди красноярских предпринимателей.

Кросс-консалтинг состоится 30 июля в 19.00 и будет транслироваться в Фейсбуке на официальной странице издания «Деловой квартал»,

Повестка:

  1. Со скоростью света: кейсы мгновенных трансформаций
  2. Читаю мысли на расстоянии: клиентский сервис 80 lvl
  3. Хрустальный шар: наука предвидения

Полезный эксперт выпуска Ольга Дубровская, журналист, телеведующая, создатель авторского курса «Работа в кадре».  

 

 

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