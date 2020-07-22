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В Севастополе умер медиаменеджер Евгений Цветков

В Севастополе умер медиаменеджер Евгений Цветков
Автор фото: Борис Бармин. Иллюстрация: sjkrsk.ru

Как сообщает интернет-газета Newslab, основатель издания скоропостижно скончался в ночь на 22 июля в Севастополе, где работал с 2019 года. Евгению Цветкову было 55 лет.

#НОВОСТИ

Прощание и похороны состоятся 24 июля в Севастополе.

Евгений Адольфович родился в Челябинске 16 августа 1964 года, получил высшее военное образование. До 2000 года служил в Вооруженных силах РФ. В Красноярск приехал по приглашению Александра Лебедя,  работал первым заместителем начальника Главного управления телерадиовещания, печати и информации администрации Красноярского края.

В 2003 году Евгений Цветков с единомышленниками учредил информационно-аналитическое агентство «Информбюро» (позднее — компания «Лаборатория Новостей») и запустил интернет-газету Newslab.

Избирался депутатом Заксобрания края в 2007 году от ЛДПР, в 2011 году возглавил управление информполитики администрации губернатора Красноярского края, откуда ушел в 2014.

 

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