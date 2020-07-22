В Севастополе умер медиаменеджер Евгений Цветков

Прощание и похороны состоятся 24 июля в Севастополе.

Евгений Адольфович родился в Челябинске 16 августа 1964 года, получил высшее военное образование. До 2000 года служил в Вооруженных силах РФ. В Красноярск приехал по приглашению Александра Лебедя, работал первым заместителем начальника Главного управления телерадиовещания, печати и информации администрации Красноярского края.

В 2003 году Евгений Цветков с единомышленниками учредил информационно-аналитическое агентство «Информбюро» (позднее — компания «Лаборатория Новостей») и запустил интернет-газету Newslab.

Избирался депутатом Заксобрания края в 2007 году от ЛДПР, в 2011 году возглавил управление информполитики администрации губернатора Красноярского края, откуда ушел в 2014.