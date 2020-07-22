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За путешествие по Красноярскому краю можно получить кэшбек

За путешествие по Красноярскому краю можно получить кэшбек
Иллюстрация: zen

Туристы в России смогут частично компенсировать расходы на путешествия по более чем 50 регионам России. Согласно документу, который есть в распоряжении Ассоциации туроператоров России (АТОР)

#НОВОСТИ

Кэшбек будет предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ, -- сообщает REGNUM. В их числе, регионы Южного Федерального округа и Северного Кавказа: Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, а также Кабардино-Балкария.

Также компенсацию можно получить за отдых в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской и Костромской областях. Вошли в перечень Башкирия, Бурятия, Камчатский и Красноярский края, Карелия, Ленинградская область, Мордовия и Мурманская область.

Среди регионов Урала в списке Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Также в перечне, в частности, значатся Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская области, Пермский и Приморский края, Псковская, Самарская, Саратовская, Сахалинская и Свердловская области, Татария.

Кроме того, кэшбек будет предоставляться за покупку туров с 1 октября до 20 декабря в Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь, Ленинградскую и Московскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме РФ со своим первым отчетом о работе правительства России за 2019 год, заявил, что правительство компенсирует от пяти до 15 тыс. рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году. Для этих целей из бюджета уже выделили 15 млрд рублей.

Добавим, что программу стимулирования туристических поездок по России разрабатывает Ростуризм совместно с оператором платежной системы «МИР» НСПК. Предположительно, акция может быть запущена уже в августе.

 

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