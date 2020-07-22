Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
70,78
81,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Определен застройщик самой большой школы Красноярска

Определен застройщик самой большой школы Красноярска
Иллюстрация: bookyourstudy.ru

По результатам аукциона контракт на строительство школы в районе «Бугач» заключат с АО «Кульбытстрой», — сообщили в управлении капитального строительства. Сумма контракта — 1,24 млрд рублей.

#НОВОСТИ

Напомним, разрешение на строительство школы в этой части Октябрьского района было выдано в апреле текущего года. Местные жители очень нуждаются в образовательном учреждении.

Школа рассчитана на 1 550 мест и станет самой большой в Красноярске. Ввести в эксплуатацию учебное заведение планируется в 2022 году.

Строительство объекта реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Мэр города Сергей Еремин напомнил, что за последние три года в Красноярске открыли школы в микрорайонах «Иннокентьевский», «Нанжуль-Солнечный», «Покровский», «Слобода Весны». С 2019 года продолжается строительство школы в «Пашенном» на 1280 мест — объект готов на 77 %. Она станет первым учреждением, возведённым в Свердловском районе с советского периода.

Также сейчас разрабатываем проект школы на 1 100 мест в 3-м микрорайоне «Солнечного». В наших перспективных планах — возведение школ в микрорайоне «Метростроитель» (между ул. Светлогорская и ул. 9 Мая), в районе жилого дома по ул. Взлётная, 26, по ул. Омская и на «Южном берегу». Формируем участок для строительства учебного заведения и в Академгородке», — рассказал Еремин.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске могут запретить электросамокаты на острове ТатышевВ Красноярске могут запретить электросамокаты на острове Татышев
  • РЖД возвращает в расписание два «курортных» поездаРЖД возвращает в расписание два «курортных» поезда
  • Губернатор Усс уволил начальника управления пресс-службыГубернатор Усс уволил начальника управления пресс-службы
  • Глава управления культуры Красноярска покидает мэриюГлава управления культуры Красноярска покидает мэрию
  • Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодиеПадение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.