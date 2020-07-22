Определен застройщик самой большой школы Красноярска
По результатам аукциона контракт на строительство школы в районе «Бугач» заключат с АО «Кульбытстрой», — сообщили в управлении капитального строительства. Сумма контракта — 1,24 млрд рублей.
Напомним, разрешение на строительство школы в этой части Октябрьского района было выдано в апреле текущего года. Местные жители очень нуждаются в образовательном учреждении.
Школа рассчитана на 1 550 мест и станет самой большой в Красноярске. Ввести в эксплуатацию учебное заведение планируется в 2022 году.
Строительство объекта реализуется в рамках национального проекта «Образование».
Мэр города Сергей Еремин напомнил, что за последние три года в Красноярске открыли школы в микрорайонах «Иннокентьевский», «Нанжуль-Солнечный», «Покровский», «Слобода Весны». С 2019 года продолжается строительство школы в «Пашенном» на 1280 мест — объект готов на 77 %. Она станет первым учреждением, возведённым в Свердловском районе с советского периода.
Также сейчас разрабатываем проект школы на 1 100 мест в 3-м микрорайоне «Солнечного». В наших перспективных планах — возведение школ в микрорайоне «Метростроитель» (между ул. Светлогорская и ул. 9 Мая), в районе жилого дома по ул. Взлётная, 26, по ул. Омская и на «Южном берегу». Формируем участок для строительства учебного заведения и в Академгородке», — рассказал Еремин.