Определен застройщик самой большой школы Красноярска

Напомним, разрешение на строительство школы в этой части Октябрьского района было выдано в апреле текущего года. Местные жители очень нуждаются в образовательном учреждении.

Школа рассчитана на 1 550 мест и станет самой большой в Красноярске. Ввести в эксплуатацию учебное заведение планируется в 2022 году.

Строительство объекта реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Мэр города Сергей Еремин напомнил, что за последние три года в Красноярске открыли школы в микрорайонах «Иннокентьевский», «Нанжуль-Солнечный», «Покровский», «Слобода Весны». С 2019 года продолжается строительство школы в «Пашенном» на 1280 мест — объект готов на 77 %. Она станет первым учреждением, возведённым в Свердловском районе с советского периода.