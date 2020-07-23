Ни один туроператор не захотел возить в Красноярский край туристов с кэшбэком

Крупные туркомпании по внутреннему туризму уже отправили свои заявки по списку регионов в Ростуризм, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Среди интересующих их территорий Татарстан, Башкирия, Бурятия, Карелия и Кабардино-Балкария; Нижегородская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская, Иркутская, Сахалинская, Мурманская, Архангельская, Астраханская, Ульяновская области и ряд других регионов.

Красноярского же края среди них нет. Ближайшее к нему место, привлекательное для туроператоров, — Хакасия. Туры туда по программе кэшбэка собираются организовывать ANEX Tour и «Интурист». Компания «Водоходъ» свои круизы по Енисею в эту программу также не заявила.

По сообщению АТОР, из ее членов пока о своем участии в программе Ростуризма не объявили лишь «Библио-Глобус», Coral Travel и «Музенидис Трэвел».

Напомним, что вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России. Он предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам страны.