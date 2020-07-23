Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
70,78
81,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ни один туроператор не захотел возить в Красноярский край туристов с кэшбэком

Ни один туроператор не захотел возить в Красноярский край туристов с кэшбэком
Иллюстрация: atorus.ru

Члены АТОР готовы подключиться к программе, по которой часть трат на туры по стране будут возвращаться туристам. Правда, Красноярского края в списке регионов, интересующих туроператоров пока нет.

#НОВОСТИ
Крупные туркомпании по внутреннему туризму уже отправили свои заявки по списку регионов в Ростуризм, сообщает Ассоциация туроператоров России.
 
Среди интересующих их территорий Татарстан, Башкирия, Бурятия, Карелия и Кабардино-Балкария; Нижегородская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская, Иркутская, Сахалинская, Мурманская, Архангельская, Астраханская, Ульяновская области и ряд других регионов.
 
Красноярского же края среди них нет. Ближайшее к нему место, привлекательное для туроператоров, — Хакасия. Туры туда по программе кэшбэка собираются организовывать ANEX Tour и «Интурист». Компания «Водоходъ» свои круизы по Енисею в эту программу также не заявила.
 
По сообщению АТОР, из ее членов пока о своем участии в программе Ростуризма не объявили лишь «Библио-Глобус», Coral Travel и «Музенидис Трэвел».
 
Напомним, что вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России. Он предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам страны.
При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше», — сообщает сайт правительства.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Падение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодиеПадение доходов и безработица бьют рекорды: Росстат опубликовал данные за I полугодие
  • В Севастополе умер медиаменеджер Евгений ЦветковВ Севастополе умер медиаменеджер Евгений Цветков
  • В Красноярске могут запретить электросамокаты на острове ТатышевВ Красноярске могут запретить электросамокаты на острове Татышев
  • РЖД возвращает в расписание два «курортных» поездаРЖД возвращает в расписание два «курортных» поезда
  • Губернатор Усс уволил начальника управления пресс-службыГубернатор Усс уволил начальника управления пресс-службы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.