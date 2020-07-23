Ни один туроператор не захотел возить в Красноярский край туристов с кэшбэком
Члены АТОР готовы подключиться к программе, по которой часть трат на туры по стране будут возвращаться туристам. Правда, Красноярского края в списке регионов, интересующих туроператоров пока нет.
Крупные туркомпании по внутреннему туризму уже отправили свои заявки по списку регионов в Ростуризм, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Среди интересующих их территорий Татарстан, Башкирия, Бурятия, Карелия и Кабардино-Балкария; Нижегородская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская, Иркутская, Сахалинская, Мурманская, Архангельская, Астраханская, Ульяновская области и ряд других регионов.
Красноярского же края среди них нет. Ближайшее к нему место, привлекательное для туроператоров, — Хакасия. Туры туда по программе кэшбэка собираются организовывать ANEX Tour и «Интурист». Компания «Водоходъ» свои круизы по Енисею в эту программу также не заявила.
По сообщению АТОР, из ее членов пока о своем участии в программе Ростуризма не объявили лишь «Библио-Глобус», Coral Travel и «Музенидис Трэвел».
Напомним, что вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России. Он предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее пяти дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам страны.
При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше», — сообщает сайт правительства.