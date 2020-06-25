Один из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочным

Российский туроператор ANEX Tour подумывает вложить деньги в один из санаториев Хакасии, чтобы привести его номерной фонд к состоянию пяти звезд. Об этом заявила заместитель генерального директора компании Яна Муромова на встрече с руководством Ростуризма и главой республики, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Речь идет о санатории на берегу озера Шира, который ANEX Tour использует для размещения своих клиентов.

Сейчас там номерной фонд рассчитан на 800 человек, и если такую территорию модернизировать в санаторно-курортную площадку, но с уровнем гостиницы 5* в Турции, то для региона это потенциальная заполняемость в течение всего года», — сказала Муромова.

О каких вливаниях идет речь, пока не ясно — по словам замдиректора туркомпании, вопрос об инвестировании средств в этот санаторий еще рассматривается.

Меж тем в ANEX Tour уверены в туристской перспективности Хакасии.

Туристическая розница, поначалу скептически отнесшаяся к нашему новому продукту, начинает проявлять интерес. И с каждым днем желающих узнать Хакасию поближе и продавать ее становится все больше», — рассказывает директор департамента дистрибуции туроператора Рашад Бунядов.

Как подтверждение этого, представители компании сообщили, что уже сейчас, за месяц до первого чартера компании в республику, на него продано уже 30 % мест.

Стоимость туров по Хакасии от ANEX Tour начинается от 53 тысяч рублей на двоих за неделю, уверяет руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Однако на сайте компании поездок за такую цену нет — предлагаемый минимум составляет 72 тысячи рублей, в которые входит перелет (из Москвы и обратно) и завтраки.