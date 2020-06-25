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Один из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочным

Один из санаториев Хакасии собираются сделать пятизвездочным
Иллюстрация: kurort-shira.ru

Крупный российский туроператор заявил, что рассматривает возможность инвестировать в туристическую инфраструктуру Хакасии. Пока речь идет об одном объекте, услугами которого пользуется компания.

#НОВОСТИ
Российский туроператор ANEX Tour подумывает вложить деньги в один из санаториев Хакасии, чтобы привести его номерной фонд к состоянию пяти звезд. Об этом заявила заместитель генерального директора компании Яна Муромова на встрече с руководством Ростуризма и главой республики, сообщает Ассоциация туроператоров России.
 
Речь идет о санатории на берегу озера Шира, который ANEX Tour использует для размещения своих клиентов.
Сейчас там номерной фонд рассчитан на 800 человек, и если такую территорию модернизировать в санаторно-курортную площадку, но с уровнем гостиницы 5* в Турции, то для региона это потенциальная заполняемость в течение всего года», — сказала Муромова.
О каких вливаниях идет речь, пока не ясно — по словам замдиректора туркомпании, вопрос об инвестировании средств в этот санаторий еще рассматривается.
 
Меж тем в ANEX Tour уверены в туристской перспективности Хакасии. 
Туристическая розница, поначалу скептически отнесшаяся к нашему новому продукту, начинает проявлять интерес. И с каждым днем желающих узнать Хакасию поближе и продавать ее становится все больше», — рассказывает директор департамента дистрибуции туроператора Рашад Бунядов.
Как подтверждение этого, представители компании сообщили, что уже сейчас, за месяц до первого чартера компании в республику, на него продано уже 30 % мест.
 
Стоимость туров по Хакасии от ANEX Tour начинается от 53 тысяч рублей на двоих за неделю, уверяет руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Однако на сайте компании поездок за такую цену нет — предлагаемый минимум составляет 72 тысячи рублей, в которые входит перелет (из Москвы и обратно) и завтраки.
 
Напомним, что, как сообщал недавно тот же АТОР, минимальная цена недельного отдыха двух человек на черноморском побережье в июле 2020 года составляет примерно 14 тысяч рублей (с перелетом из Москвы).
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