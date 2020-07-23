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Красноярский край вошел в десятку регионов с самым малым снижение потребкредитования

Красноярский край вошел в десятку регионов с самым малым снижение потребкредитования
Иллюстрация: pixabay.com

Потребительское кредитование в Красноярском крае продолжает отставать от прошлогодних показателей по этому направлению. Однако в большинстве регионов РФ ситуация еще хуже.

#НОВОСТИ
Во втором квартале 2020 года в Красноярском крае было выдано 59 300 потребительских кредитов. Это на 41,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По этому показателю регион оказался на 22 месте среди 30 территорий России с самым большим количеством подобных займов, выданных населению.
 
Самое большое снижение — 54,8% — наблюдалось в Ставропольском крае. Дальше идут Краснодарский край и Тюменская область — 52,5% и 51,6% соответственно.
 
В среднем же по стране оно составило 45,3% — 2,54 млн кредитов во втором квартале 2020 года против 4,65 млн в апреле-июне 2019-го.
В ряду прочего это вызвано и тем, что количество обращений граждан за кредитами в отчетном периоде существенно сократилось, поскольку они по-прежнему придерживаются тактики снижения своей долговой нагрузки и ограничения потребления», говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Напомним, что в мае 2020 года жители края получили от банков на 39,8% меньше потребительских кредитов, чем в этом же месяце годом ранее. А в апреле эта цифра и вовсе была на уровне 57,8%.
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