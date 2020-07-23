Красноярский край вошел в десятку регионов с самым малым снижение потребкредитования

Во втором квартале 2020 года в Красноярском крае было выдано 59 300 потребительских кредитов. Это на 41,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю регион оказался на 22 месте среди 30 территорий России с самым большим количеством подобных займов, выданных населению.

Самое большое снижение — 54,8% — наблюдалось в Ставропольском крае. Дальше идут Краснодарский край и Тюменская область — 52,5% и 51,6% соответственно.

В среднем же по стране оно составило 45,3% — 2,54 млн кредитов во втором квартале 2020 года против 4,65 млн в апреле-июне 2019-го.

В ряду прочего это вызвано и тем, что количество обращений граждан за кредитами в отчетном периоде существенно сократилось, поскольку они по-прежнему придерживаются тактики снижения своей долговой нагрузки и ограничения потребления», говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.