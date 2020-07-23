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В первом полугодии бюджет Красноярского края исполнили с дефицитом 7%

В первом полугодии бюджет Красноярского края исполнили с дефицитом 7%
Иллюстрация: pixabay.com

Минфин Красноярского края опубликовал итоги исполнения бюджета в первом полугодии 2020 года. В этот период его дефицит оказался меньше, нежели ожидается по итогу года.

#НОВОСТИ
За первые шесть месяцев 2020 года, по данным краевого министерства финансов, расходы бюджета региона составили 123 млрд рублей, а доходы на 7% меньше — 114,4 млрд. От годового плана это 45,4% и 44,4% соответственно. Дефицит же по году заложен в размере 9%.
 
Наибольшая часть доходной части бюджета пришлась на налоги на прибыль — 68,7 млрд рублей. Это 44,6% от годового плана. В расходах же превалировали социальная политика (36,4 млрд рублей) и образование (30,7 млрд рублей). Эти статьи были исполнены на 48,7% и 49,3% соответственно.
 
Госдолг края на 1 июля 2020 года составляет 81,9 млрд рублей, большая часть которого — 60 млрд рублей — обязательства края по государственным ценным бумагам. Остальные 21,9 млрд — это бюджетные кредиты.
 
Напомним, что годовой бюджет Красноярского края на 2020 год утвержден с доходами 252,1 млрд рублей и расходами 277,1 млрд рублей.
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