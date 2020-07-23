«Норникель» выбрал независимого экологического аудитора

Эксперты ERM изучат возможные причины аварии на ТЭЦ-3, проанализируют принятые меры по устранению ее последствий, а также запланированные долгосрочные шаги. По итогам своей работы ERM подготовит независимый отчет по вопросам окружающей среды и экологии. Кроме того, ERM проведет оценку и других аспектов воздействия деятельности «Норникеля» на экологию. Данные будут переданы рабочей группе по вопросам окружающей среды и экологии, которая сформирована в «Норникеле». Она состоит из шести независимых членов совета директоров компании, включая его председателя Гарета Пенни, который возглавил группу.

Последние несколько недель, начиная с 29 мая, были для нас крайне напряженными. Мы твердо намерены принять все необходимые меры, чтобы максимально эффективно и своевременно устранить последствия разлива топлива, а также справиться с другими возникающими экологическими проблемами. Мы очень рады, что теперь в этом нам будет помогать ERM. Совет директоров, как и прежде, настроен на то, чтобы гарантировать прозрачное и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, а также обеспечить экологически безопасную и результативную операционную деятельность компании «Норникель», - отметил Гарет Пенни.

ERM – один из ведущих мировых экологических аудиторов и консультантов по вопросам экологической и социальной устойчивости бизнеса, у компании 160 офисов в 40 странах, в Евразийском регионе ERM имеет представительства в Москве и Алматы, эти подразделение компании выполнили более 3000 проектов проектов в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и других странах СНГ.

В течение последних десяти лет клиентами ERM являются около 60% компаний, входящих в перечень 500 крупнейших в мире. В портфолио аудиторов представлены проекты для таких гигантов, как E.ON, Русал, Guardian news&media, Unilever, Ford motor, BP, Conica Minolta. Кроме того ERM участвует в разработке программы ООН по окружающей среде и консультирует по этим вопросам правительство Великобритании.