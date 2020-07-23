МТС в Красноярском крае обеспечила переход администрации Железногорска на «удаленку»

Для организации полноценных онлайн-собраний МТС обеспечила неограниченное количество одновременных видеопотоков. К собраниям могут подключаться одновременно до ста человек, при этом сервис позволяет задействовать и большее количество участников с сохранением высокого качества изображения и передачи звука. Для подключения сервиса не потребовалась установка дополнительного оборудования: пользоваться им можно через любой интернет-браузер и с любых устройств. Решение обеспечивает сохранность данных за счет использования самых современных криптографических средств и защищенных каналов связи.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации для нас было крайне важно максимально быстро организовать полноценную удаленную работу. МТС нам помогла нам в этом и в кратчайшие сроки развернула систему ВКС, что позволило нам ни на день не прерывать деятельности по работе над всеми сферами городской жизни – от благоустройства и до социальной помощи», - отметил заведующий отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи администрации ЗАТО Железногорск Вячеслав Архипов.