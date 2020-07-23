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МТС в Красноярском крае обеспечила переход администрации Железногорска на «удаленку»

флаг Железногорска
флаг Железногорска. Иллюстрация: avatars.mds.yandex.net

С помощью сервиса МТС в начале режима самоизоляции представители городской администрации получили возможность проводить селекторные совещания онлайн и в защищенном режиме из любой точки края.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Для организации полноценных онлайн-собраний МТС обеспечила неограниченное количество одновременных видеопотоков. К собраниям могут подключаться одновременно до ста человек, при этом сервис позволяет задействовать и большее количество участников с сохранением высокого качества изображения и передачи звука. Для подключения сервиса не потребовалась установка дополнительного оборудования: пользоваться им можно через любой интернет-браузер и с любых устройств. Решение обеспечивает сохранность данных за счет использования самых современных криптографических средств и защищенных каналов связи.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации для нас было крайне важно максимально быстро организовать полноценную удаленную работу. МТС нам помогла нам в этом и в кратчайшие сроки развернула систему ВКС, что позволило нам ни на день не прерывать деятельности по работе над всеми сферами городской жизни – от благоустройства и до социальной помощи», - отметил заведующий отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи администрации ЗАТО Железногорск Вячеслав Архипов.

 Железногорск с его наукоемкими градообразующими предприятиями – один из региональных центров инноваций и современных технологических решений. Администрация города, как и его ведущие предприятия, в течение нескольких лет пользуется мобильной связью МТС. Новые условия, в которых мы оказались во время пандемии, лишь ускорили переход администрации ЗАТО к более технологичному формату работы. В апреле-мае число запросов на автоматизацию рабочих процессов и организацию удаленной работы от представителей органов государственной власти и муниципалитетов резко возросло. Уверен, многие уже оценили удобство и эффективность цифровых инструментов при организации рабочего процесса и будут его использовать и в дальнейшем», — отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

 

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