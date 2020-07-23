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Горсовет Красноярска просит мэра открыть детские сады

Горсовет Красноярска просит мэра открыть детские сады
Иллюстрация: pixabay.com

После июньского и июльского расширений перечня предприятий, которым разрешено вернутся к работе, в дежурных детсадах стало не хватать мест для детей, чьим родителям пришлось выйти на работу.

#НОВОСТИ
Депутаты красноярского Горсовета просят главу города открыть дежурные группы во всех детских садах, сообщает пресс-служба городского парламента.
 
Напомним, что работа детских садов в Красноярском крае приостановлена с конца марта 2020 года для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции. Позже указы губернатора Красноярского края от 03.06.2020 № 141-уг и от 09.07.2020 № 181-уг расширили список предприятий, которым разрешено продолжить работу и многие родители потеряли возможность присматривать за своими детьми самостоятельно. Это привело к тому, что действующих сейчас дежурных групп в детсадах стало не хватать.
Кроме того, родители жалуются, что в одной группе могут быть дети разных возрастов, соответственно, воспитателю труднее следить за подопечными. Еще один важный момент — сады с дежурными группами расположены так, что порой людям приходится везти ребенка в соседний район», — говорит заместитель председателя красноярского Горсовета Андрей Козиков.
Чтобы решить эту проблему депутаты и просят мэра открыть дежурные группы в каждом детском саду города, а также «принять меры по скорейшему открытию детсадов и групп дневного пребывания в Красноярске».
 
Ранее, в начале июня, дежурные группы разрешили открыть и частным детсадам, но только тем, что работают по контракту с мэрией и лишь для детей, которые посещают их в рамках этого сотрудничества.
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