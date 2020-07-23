Малый и средний бизнес Красноярска начал активно искать кадры

Компании Красноярского края из сегмента малого и среднего бизнеса стали активно искать персонал. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, количество размещенных на сервисе вакансий от малых предприятий в июне увеличилось на 37,3% по сравнению с маем и на 10,5% по сравнению с июнем прошлого года. Средний бизнес разместил на 24% больше вакансий, чем в мае, и на 36,2%, чем в июне прошлого года. А количество объявлений о найме от индивидуальных предпринимателей за июнь выросло на 63,4%, оказавшись на 4,7% больше, чем в этом месяце годом ранее.

Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации пока говорить не приходится. Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях», — говорят в пресс-службе hh.ru.

По данным сервиса, в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего ведут себя компании из отраслей ИТ, строительства и недвижимости, розничной торговли. А самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов.