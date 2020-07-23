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За какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги

За какие покупки по кредитке «Кэшбэк на всё» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
Иллюстрация: Райффайзенбанк

За первые недели после запуска кредитной карты «Кэшбэк на всё» Райффайзенбанк начислил кэшбэка на сумму более 200 тыс. руб. Минимальный возврат средств за разовую покупку составил одну копейку.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Это была оплата товара стоимостью 1 рубль в аптеке[1]. Самый большой кэшбэк за разовую покупку был начислен за покупку мебели — 4033,63 рубля. Подобная сумма кэшбэка за одну оплату по карте превышает ограничение, установленное многими банками для месячной суммы покупок. При этом максимальный кэшбэк за месяц составил более 11000 рублей, что также превышает лимит многих банков более чем три раза.

Интерес клиентов к новой кредитной карте «Кэшбэк на всё» превысил все наши ожидания. Около половины новых выдач – это именно кредитная карта с кэшбэком. Клиентам нравится простая и понятная программа лояльности по этой карте.  За любую покупку начисляется 1,5% кэшбэка рублями без каких-либо лимитов, категорий или ограничений. Это позволяет клиентам не тратить время на изучение специальных условий или чтение мелкого шрифта. Все начисления клиент видит в своем мобильном приложении под суммой каждой транзакции. Простота – это главное преимущество карты», – отмечает Жанна Романова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Красноярском крае.

В начале июня Райффайзенбанк объявил о запуске новой кредитной карты «Кэшбэк на всё». Её владельцы получают 1,5% кэшбэка рублями с любой покупки по карте (Visa Gold) без ограничений по сумме и без выполнения каких-либо условий. Карта бесплатна в обслуживании. Доступный лимит — 600 000 руб. Беспроцентный период — до 52 дней.

Под начисление кэшбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты и прочие квази-кэш операции, пополнения счетов (интернет провайдеров, мобильных операторов, электронных кошельков), оплата ЖКХ, страхования, штрафов, гэмблинг и лотерейных билетов, а также за операции, которые попадают в категорию мошеннических или направлены на осуществление предпринимательской деятельности. Банк оставляет за собой право запросить у клиента подтверждение крупных покупок.

Заказать кредитную карту «Кэшбэк на всё» можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн, на сайте raif.ru или в любом офисе Райффайзенбанка.

[1] В этом случае кэшбэк 1,5% округлялся до целой копейки

 

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