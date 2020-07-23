Умершей от онкологии красноярской телеведущей Настасье Поползиной посвятили песню

У себя в инстаграме певица написала:

Настя, ценою собственной̆ жизни всех нас научила творить, жить в моменте, любить, бороться красиво, на позитиве до последнего пульса».

Напомним, что в начале июля умерла красноярская ведущая и инста-блогер – Настасья Поползина. Об этом написала у себя в социальных сетях её ближайшая подруга Оксана Хикматулина.

Друзья, вчера в 20:20 по Москве Настя ушла, спокойно, тихо, мы с мамой были рядом. Мы держимся, насколько это возможно. Потому, что смерть — это не конец. Мы в это верим. Сложно подобрать слова в такой ситуации. Мы скоро вернёмся».

В начале нового 2020 года известный в Красноярске блогер, телеведущая, мама троих детей, узнала об агрессивной форме своей болезни. Помочь ей в непростой борьбе с заболеванием вызвались десятки красноярцев.

В телеграм-канале «Настя выздоравливает», в котором состоят более тысячи человек, люди следили и помогали девушке в трудной борьбе с раком.