Последствия Универсиады: «Центр спортивных сооружений» подал иск к УФАС

Ранее УФАС проверил «соблюдение закона по договору о ремонте и закупке оборудования для споркомплекса» и определил, что заказчик нарушил закон о защите конкуренции, отказав ООО «СМУ № 7» в допуске к конкурсу. В «Центре спортивных сооружений» считают, что заявку компании отклонили обоснованно — как не соответствующую условиям.

Комплексный ремонт ледового комплекса провели в рамках подготовки к Универсиаде-2019. Проект ремонта был заказан в 2016 году за 15 млн рублей, а сам ремонт обошелся почти в 500 млн рублей и начался в мае 2018 года.

Вопрос о принятии иска решится в течение 5 рабочих дней.