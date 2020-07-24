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Красноярцы стали реже уезжать из края

Красноярцы стали реже уезжать из края
Иллюстрация: russiancouncil.ru

Объемы миграции населения Красноярского края в январе-мае 2020 года оказались ощутимо меньше, чем в тот же период годом ранее. Однако на миграционном приросте это практически не сказалось.

#НОВОСТИ
За первые пять месяцев 2020 года из Красноярского края уехало 33 112 человек, что на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Красноярскстат.
 
В другие регионы России за это время переехало 9 982 человека, тогда как в январе-мае 2019-го таких было 12 624. Чаще всего жители края уезжали в другие территории Сибирского федерального округа — 3 409 человек. Также популярными были Центральный и Южный округа — 1 506 и 1 282 человека соответственно.
 
За границу же уехало 4 972 человека. Это практически столько же, сколько в отчетном периоде прошлого года (4 987). Основная часть этих мигрантов (4 439 человек) отправилась в страны СНГ — больше всего в Таджикистан (1 204) и Киргизию (1 198). Остальные 533 человека уехали в страны дальнего зарубежья — в основном в Китай (415).
 
Приехало же в край за пять месяцев 2020-го 33 280 человек, тогда как в этот же период прошлого года их было 40 933 человека. Таким образом миграционный прирост в январе-мае этого года составил 168 человек — это на 24 человека меньше, чем в эти месяцы годом ранее.
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