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Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»

Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
Иллюстрация: onlinezayavkanacredit.ru

Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.

#НОВОСТИ
Максимальная ставка составляет 5% годовых — она начисляется на сумму, которая находится на счете 6 месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3%, годовых, а на третий и четвертый месяц — 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете.
Накопительные счета становятся все более популярными у наших клиентов. У этого продукта нет минимального взноса, ограничений по снятию и пополнению, а также по сроку действия счета. Средства на нем застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн рублей. Это позволяет легко управлять деньгами с минимальным риском. Наш новый накопительный счет позволяет строить долгосрочные планы и делать достаточно крупные сбережения под выгодную ставку», — отметил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.
 
Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте — курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту.
 
С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен-Онлайн и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кэшбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка.
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