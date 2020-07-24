Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Прогрессивный»
Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
Максимальная ставка составляет 5% годовых — она начисляется на сумму, которая находится на счете 6 месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3%, годовых, а на третий и четвертый месяц — 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете.
Накопительные счета становятся все более популярными у наших клиентов. У этого продукта нет минимального взноса, ограничений по снятию и пополнению, а также по сроку действия счета. Средства на нем застрахованы АСВ в пределах 1,4 млн рублей. Это позволяет легко управлять деньгами с минимальным риском. Наш новый накопительный счет позволяет строить долгосрочные планы и делать достаточно крупные сбережения под выгодную ставку», — отметил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.
Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте — курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту.
С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен-Онлайн и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кэшбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка.