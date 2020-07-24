«Big Yorker» всё: на Предмостной открывается «Макдоналдс»

Ресторан работал в режиме доставки до майских праздников. Сейчас в здании идет ремонт, помещение займет «Макдональдс». Уже пятый по счету.

Как уточняет «Проспект мира», компания «ГиД», которая управляет сетью McDonald’s в Сибири, рассчитывает открыть заведение для посетителей осенью 2020 года.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания «Big Yorker» открылась в Красноярске в 2013 году. В меню сети представлены бургеры, картофель фри, салаты и другие традиционные для фаст-фуда блюда. Наибольшей популярностью сеть пользовалась в 2017 году, когда в городе работали 10 ресторанов быстрого питания, правда с того момента количество заведений стремительно снижалось. «Big Yorker» на Батурина закрылся в феврале этого года. Таким образом, в сети осталось два ресторана: на фудкорте в «ТЦ на Свободном», а также на Предмостной площади. Фудкорт в ТЦ «Свободный» до сих пор не открылся.