«В интересах жителей Норильска», — мэр северного города вышел из ЛДПР
И. о. главы Норильска написал заявление о выходе из состава ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Норильска.
В мэрии прокомментировали выход из партии Николая Тимофеева, — решение активно обсуждалось в ТГ-каналах.
Действительно, Николай Тимофеев, исполняющий обязанности главы Норильска, подписал заявление об исключении его из партии ЛДПР. Я с ним разговаривал, он прокомментировал, почему приостановил членство в партии. Он сказал, что считает, что и. о. главы города должен осуществлять свою деятельность в интересах всех жителей города Норильска, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов», — сообщил начальник управления общественных связей города Владимир Баринов корреспонденту ТАСС.
Напомним, заместитель мэра Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев был назначен 22 июля 2020 года и. о. главы города вместо написавшего заявление об отставке Рината Ахметчина.