«В интересах жителей Норильска», — мэр северного города вышел из ЛДПР

В мэрии прокомментировали выход из партии Николая Тимофеева, — решение активно обсуждалось в ТГ-каналах.

Действительно, Николай Тимофеев, исполняющий обязанности главы Норильска, подписал заявление об исключении его из партии ЛДПР. Я с ним разговаривал, он прокомментировал, почему приостановил членство в партии. Он сказал, что считает, что и. о. главы города должен осуществлять свою деятельность в интересах всех жителей города Норильска, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов», — сообщил начальник управления общественных связей города Владимир Баринов корреспонденту ТАСС.