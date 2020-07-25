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В Красноярске открылся Институт Севера и Арктики

В Красноярске открылся Институт Севера и Арктики
Иллюстрация: СФУ

На базе СФУ открылся Институт Севера и Арктики, где студенты смогут обучиться востребованным в Заполярье специальностям, — сообщил зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

#НОВОСТИ

Вуз создан по поручению губернатора региона, — сообщает «Интерфакс».

Сейчас идет формирование его структуры», — сказал Цыкалов.

По его словам, в состав института войдут Международная северная школа и международная бизнес-школа «Арктика». В задачи первой войдет образование молодежи Севере, в первую очередь среди представителей коренных малочисленный народов, и их подготовка к поступлению в вуз. Второе учреждение займется переподготовкой и повышением квалификации северян, уже имеющих высшее образование.

Институт будет работать как проектный офис в Красноярске, и будет заниматься распределением грантов, стипендий, сбором проектов», — рассказали в пресс-службе СФУ.

Открытие вуза было запланировано на сентябрь. Кафедры Института Севера и Арктики позднее появятся в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.

 

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