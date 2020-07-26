Красноярск ожидают дожди до конца июля
Июль продолжает удивлять красноярцев дождливой и нежаркой погодой: в последнюю неделю самого теплого месяца лета дня не пройдет без дождя.
Дождь, по данным Гидрометцентра, будет идти в Красноярске в последнюю неделю июля чуть ли не ежедневно с различной интенсивностью.
В понедельник 27 июля пасмурно, ночью +12 °C, днем +20 °C, ветер северо-западный до 9 м/с, в течение дня дожди, ливни, возможны грозы.
Во вторник 28 июля пасмурно, ночью +12 °C, днем +25 °C.
В среду 29 июля ожидается ночью +13 °C, днем +24 °C.
В четверг 30 июля ночью +11 °C, днем +22 °C, дождь, возможна гроза.
В пятницу 31 июля, пасмурно, без осадков ночью +12 °C, днем 21 °C.