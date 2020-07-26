Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.07
71,59
83,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кинотеатры и сауны Хакасии начнут работу с понедельника

Кинотеатры и сауны Хакасии начнут работу с понедельника
Иллюстрация: ya.ru

В Республике Хакасия возобновят работу кинотеатры. Кроме того, откроются после длительного карантина сауны и бани, — объявил губернатор Коновалов.

#НОВОСТИ

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что с 27 июля возобновят работу кинотеатры — при условии загрузки зала менее наполовины.

Кроме того, откроются библиотеки, бани и сауны, и организации, которые предоставляют услуги дополнительного профессионального образования.

С понедельника возобновят медосмотры для тех, кто поступает в этом году в вузы и колледжи.

Спортивные объекты — власти планируют увеличить до 50 % максимально допустимую единовременную загрузку.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Умершей от онкологии красноярской телеведущей Настасье Поползиной посвятили песнюУмершей от онкологии красноярской телеведущей Настасье Поползиной посвятили песню
  • Благоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осеньюБлагоустраивать Манскую петлю под Красноярском начнут этой осенью
  • ЛДПР: в Красноярском крае заменили депутата Заксобрания и назначили врио мэра НорильскаЛДПР: в Красноярском крае заменили депутата Заксобрания и назначили врио мэра Норильска
  • Последствия Универсиады: «Центр спортивных сооружений» подал иск к УФАСПоследствия Универсиады: «Центр спортивных сооружений» подал иск к УФАС
  • Совфед переложил ответственность за восстановление экосистемы Таймыра на правительствоСовфед переложил ответственность за восстановление экосистемы Таймыра на правительство
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.