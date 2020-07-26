Кинотеатры и сауны Хакасии начнут работу с понедельника

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что с 27 июля возобновят работу кинотеатры — при условии загрузки зала менее наполовины.

Кроме того, откроются библиотеки, бани и сауны, и организации, которые предоставляют услуги дополнительного профессионального образования.

С понедельника возобновят медосмотры для тех, кто поступает в этом году в вузы и колледжи.

Спортивные объекты — власти планируют увеличить до 50 % максимально допустимую единовременную загрузку.