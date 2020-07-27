Мишустин распорядился выделить допсредства на тушение лесных пожаров в Красноярском крае

При распределении денег учитывалась средняя площадь лесных пожаров в субъектах за последние пять лет и ожидаемые расходы на авиационное патрулирование.

Больше всего средств получат пять регионов страны — Красноярский и Хабаровский края, Забайкалье, Якутия и Бурятия. В частности, нашему региону выделено 400 млн рублей. Конкретно на тушение лесных пожаров 294 млн рублей, а на мониторинг пожарной опасности — 106 млн рублей.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства уточнили, что выделенные средства пойдут на ликвидацию возгораний, а благодаря дополнительному финансированию авиамониторинг лесного фонда края увеличится более чем на 1300 летных часов.

По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, в этом сезоне на борьбу с возгораниями в лесах уже было направлено более 720 млн рублей, из них более 450 млн рублей – средства краевого бюджета.

Отметим, в минувшую пятницу в Красноярском крае сняли режим ЧС в лесах. Он был введен 2 июля.