Мишустин распорядился выделить допсредства на тушение лесных пожаров в Красноярском крае
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств на авиационный мониторинг и тушение лесных пожаров.
При распределении денег учитывалась средняя площадь лесных пожаров в субъектах за последние пять лет и ожидаемые расходы на авиационное патрулирование.
Больше всего средств получат пять регионов страны — Красноярский и Хабаровский края, Забайкалье, Якутия и Бурятия. В частности, нашему региону выделено 400 млн рублей. Конкретно на тушение лесных пожаров 294 млн рублей, а на мониторинг пожарной опасности — 106 млн рублей.
В пресс-службе министерства лесного хозяйства уточнили, что выделенные средства пойдут на ликвидацию возгораний, а благодаря дополнительному финансированию авиамониторинг лесного фонда края увеличится более чем на 1300 летных часов.
По словам министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова, в этом сезоне на борьбу с возгораниями в лесах уже было направлено более 720 млн рублей, из них более 450 млн рублей – средства краевого бюджета.
Отметим, в минувшую пятницу в Красноярском крае сняли режим ЧС в лесах. Он был введен 2 июля.
В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учётом метеорологических прогнозов, правительство края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края», — прокомментировали решение в пресс-службе краевого минсельхоза.