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Пандемия не повлияла на востребованность работников в сфере продаж в Красноярске

Пандемия не повлияла на востребованность работников в сфере продаж в Красноярске
Иллюстрация: pixabay.com

Аналитики hh.ru рассказали о перспективах рынка труда в розничной торговли. Работодатели испытывают большую потребность в кадрах, причем, не только не в обслуживающем персонале, но и в топ-менеджерах.

#НОВОСТИ
Сфера розничной торговли остается одной из массовых, следует из данных hh.ru. Так, за первое полугодие компании из розничной торговли разместили на hh.ru в Красноярском крае больше 4,8 тысячи вакансий. Спрос на работников остается высоким и в пандемию.
 
Ритейлеры ищут не только представителей сферы продаж. Хотя на них и приходится 63% от всех предложений в ритейле, размещенных в Красноярском крае за первые шесть месяцев этого года. Большим спросом пользуются и специалисты из сфер транспорта и логистики, бухгалтерии, административный и рабочий персонал. Также восстребованы и руководители.
 
Что касается зарплат, то средняя по отрасли — 30 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают топ-менеджерам. К примеру, директору по производству один из крупнейших ритейлеров региона готов платить 130 тыс. рублей в месяц. Руководителю call-центра предлагают 100-150 тысяч рублей, а руководителю подразделения в торговой компании Красноярска — до 100 тысяч рублей. 
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