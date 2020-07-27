Пандемия не повлияла на востребованность работников в сфере продаж в Красноярске

Сфера розничной торговли остается одной из массовых, следует из данных hh.ru . Так, за первое полугодие компании из розничной торговли разместили на hh.ru в Красноярском крае больше 4,8 тысячи вакансий. Спрос на работников остается высоким и в пандемию.

Ритейлеры ищут не только представителей сферы продаж. Хотя на них и приходится 63% от всех предложений в ритейле, размещенных в Красноярском крае за первые шесть месяцев этого года. Большим спросом пользуются и специалисты из сфер транспорта и логистики, бухгалтерии, административный и рабочий персонал. Также восстребованы и руководители.

Что касается зарплат, то средняя по отрасли — 30 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают топ-менеджерам. К примеру, директору по производству один из крупнейших ритейлеров региона готов платить 130 тыс. рублей в месяц. Руководителю call-центра предлагают 100-150 тысяч рублей, а руководителю подразделения в торговой компании Красноярска — до 100 тысяч рублей.