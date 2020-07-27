Июльский номер «ДК»: промежуточные итоги трех месяцев карантина

В свежем номере «ДК» есть материалы и о строительстве, и о туризме и много о чем еще. Однако героем номера стала директор стоматологической клиники Mira Ирина Стрелкова —ее фото мы поместили на обложку. Дело в том, что именно стоматология оказалась эдакой метафорой происходящего с бизнесом — кто-то потерял почти все зубы, а кто-то серьезно нарастил кусательные способности.

Главной темой номера стала стройка. Причин несколько. Во-первых, в отличие от прошлых годов, это лето не стало «мертвым» сезоном для отрасли. Во-вторых, 1 июля исполнился год эскроу-счетам, как обязательному инструменту финансирования долевого строительства, и, как оказалось, именно сейчас они стали набирать все большую популярность.

Не обошлось и без очередного кросс-консалтинга, где предприниматели подвели промежуточные итоги жизни и работу в условиях карантина, а представители власти рассказали о своем видении происходящего.

В «разгар» сезона отпусков (исторически) не смогли мы пройти мимо регионального туризма: изучили существующее на рынке предложение и взглянули на перспективы отрасли в разрезе закрытых границ и иных коронавирусных ограничений. Оказалось, все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

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Также этот номер можно будет почитать на летних верандах и террасах красноярских ресторанов и кафе сетей Berrywood Family, Bellini group и «Владимиров и Ко».