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Terra incognita по-красноярски

Terra incognita по-красноярски
Иллюстрация: kembr.com

Протаптывать новые маршруты и вновь открывать знакомые места: лето 2020 года не оставило отпускникам других альтернатив. Самые необычные экскурсии и их стоимость в обзоре «ДК».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Кутурчинское Белогорье

 

Terra incognita по-красноярски 1

Что: горный хребет протяженностью около 80 км в пределах Восточного Саяна.
Где: основные ориентиры — поселки Выезжий Лог, Кутурчин, Мина (в 3 часах езды от Красноярска).
Сезон: круглый год — для проживания в зимнее время есть база.
Продолжительность: два-три дня.
Стоимость: 3000–4000 руб. за турпоход (проживание в палатках).    

Terra incognita по-красноярски 2Сергей Рубанов,
инструктор турклуба «Три коня»

— Кутурчин интересен в первую очередь скалами необычной формы и сибирской природой. На трех вершинах раскиданы сотни красивейших скал: такого разнообразия нет даже на Столбах. И все это в окружении тайги — рядом предгорье Саян. Оптимальная длительность похода на Кутурчинское Белогорье — три дня. Уровень сложности небольшой, однако минимальная подготовка, например, опыт прогулок на Столбы или Торгашинский хребет, необходима.

 

«Кладбищенские истории»

 

Terra incognita по-красноярски 3

Что: экскурсии по кладбищам Красноярска.
Где: Красноярск.
Сезон: круглый год.
Продолжительность: один день.
Стоимость: 2000 руб. с человека.  

Terra incognita по-красноярски 4Татьяна Шубкина,
идеолог ивент-бюро Haveareast  

— Экскурсия стартует с самого старого кладбища города — Троицкого: там смотрим разные захоронения, но в основном — кладбищенскую архитектуру. Следующий пункт — деревня Минино, где захоронены пионеры. В 1961 году почти 60 человек, 48 из которых — дети, погибли в железнодорожной катастрофе на станции Минино. Это место вызывает у людей наибольший эмоциональный отклик. На Бадалыке посещаем Аллею славы и условную «Аллею не славы» — места, где хоронят тех, за кем никто не пришел. Конечный пункт — кладбище домашних животных.

 

Круиз по Енисею: до Дудинки и обратно

 

Terra incognita по-красноярски 5

Что: речной маршрут от Красноярска до Дудинки с остановками и экскурсиями в Галанино, Енисейске, Туруханске, Ворогово и других населенных пунктах по маршруту следования. 

Где: Красноярск — Дудинка — Красноярск; Дудинка — Красноярск.
Сезон: лето.
Продолжительность: 10 дней.
Стоимость: от 70 тыс. до 300 тыс. руб. за путевку (в зависимости от судна).

Terra incognita по-красноярски 6Юлия Верхушина,
руководитель Агентства по туризму Красноярского края

— Маршрут по Енисею от Красноярска до Дудинки — это гораздо больше, чем речной круиз в привычном понимании. По ходу следования меняется флора, фауна, рельеф, но главное — люди и то, как устроена их жизнь. От города-миллионника через казачью заставу, деревню староверов — к полярному кругу и «Стройке 503»: каждая точка маршрута не похожа на предыдущую. Возможность выйти на берег и пообщаться с людьми дает глубокое погружение в быт и атмосферу территории. Для красноярцев, а тем более людей из других регионов и иностранцев это возможность узнать разную Сибирь.

 

Усть-Каспа

 

Terra incognita по-красноярски 7

Что: поселок на юге Красноярского края, расположенный в окружении темнохвойной тайги на пересечении рек Кизир и Каспа в предгорьях Восточного Саяна.
Где: Курагинский район, п. Усть-Каспа.
Сезон: круглый год.
Продолжительность: от двух дней и более.  
Стоимость: от 1500 руб./сутки с человека (проживание в домиках).

Людмила Владимирова,
директор базы отдыха «Усть-Каспа — деревня активного отдыха»

— Усть-Каспа — раздолье для фанатов активного отдыха. Любимое развлечение летом — сплавы по горным рекам Кизир, Казыр, Туба, Шинда, езда на горном велосипеде, водные горки и рыбалка. Зимой туристы от рассвета до заката катаются на обустроенных горках: восемь санных трасс и две трассы для плюшек оборудованы подъемниками. Главное же, что привлекает гостей в любое время года, — это красивейшая сибирская природа, свежий воздух, баня и шашлыки.

 

Плато Путорана

 

Terra incognita по-красноярски 8

Что: горный массив общей площадью 250 тыс. кв. км.
Где: Красноярский край (северо-запад Среднесибиркого плоскогорья). Отправная точка — Норильск.
Сезон: весна-осень.
Продолжительность: 7–10 дней.
Стоимость: 50–100 тыс. руб. с человека. 

Terra incognita по-красноярски 9Павел Семизоров,
депутат Законодательного собрания Красноярского края

— Красивейшая природа и сумасшедшая энергетика — главным образом, за этим стоит ехать на плато Путорана. Красота неописуемая: нигде не видел такой огромной гряды, как будто поднятой из-под земли. Каждое время года интересно по-своему. Весной можно увидеть интереснейшие водопады: они небольшие, но их очень много. Осенью — звезды, которые переливаются красивее любых изумрудов. Видя это уникальное зрелище, ненароком и усомнишься: а звезды ли это? Энергетика, легенды, истории на грани реального и вымышленного — это тоже часть ДНК Путорана. За этим лучше всего отправиться в местный музей или найти толкового гида.   

Подготовила Наталья Повольнова
В материале использованы фото Сергея Рубанова, Татьяны Шубкиной
ust-kaspa24.ru, facebook.com, foto-planeta.com, тур-ист.рф, gelio.livejournal.com

 

 

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