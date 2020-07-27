Красноярцы снова пошли за микрозаймами

В июне 2020 года микрофинансовые организации в Красноярском крае выдали 28 150 займов «до зарплаты». Это на 2,1% больше, чем в апреле этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По количеству микрокредитов регион оказался на 12 месте из 30 территорий с наибольшими показателями по этому параметру. А по степени роста — на шестом с конца.

Больше всего микрозаймов в июне 2020 года выдали в Москве (58 088), Московской области (52 340) и Красноярском крае (47 962). Вдобавок к этому, последний оказался на втором месте по степени роста числа микрокредитов, прибавив к апрелю 26,9%. Больше только в Белгородской области — 39%.

В целом же по стране в июне 2020 года было выдано 1,26 млн микрозаймов, что на 7,3% больше, чем в апреле.