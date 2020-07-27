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Красноярцы снова пошли за микрозаймами

Красноярцы снова пошли за микрозаймами
Иллюстрация: zaim.com

После крайне ощутимого падения в апреле 2020 года, рынок микрозаймов в Красноярском крае снова начала расти. Хотя до прежних объемов ему все еще далеко.

#НОВОСТИ
В июне 2020 года микрофинансовые организации в Красноярском крае выдали 28 150 займов «до зарплаты». Это на 2,1% больше, чем в апреле этого же года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По количеству микрокредитов регион оказался на 12 месте из 30 территорий с наибольшими показателями по этому параметру. А по степени роста — на шестом с конца.
 
Больше всего микрозаймов в июне 2020 года выдали в Москве (58 088), Московской области (52 340) и Красноярском крае (47 962). Вдобавок к этому, последний оказался на втором месте по степени роста числа микрокредитов, прибавив к апрелю 26,9%. Больше только в Белгородской области — 39%.
 
В целом же по стране в июне 2020 года было выдано 1,26 млн микрозаймов, что на 7,3% больше, чем в апреле.
 
Напомним, что в апреле 2020 года количество микрозаймов выданных в Красноярском крае уменьшилось на 33,1% по отношению к марту этого же года. Правда, в мае, когда НБКИ опубликовало данные за апрель, речь шла о 23 368 микрозамах, а теперь организация оперирует цифрой в 27 566 таких кредитов.
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