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Красноярцы стали скромнее в зарплатных ожиданиях

Красноярцы стали скромнее в зарплатных ожиданиях
Иллюстрация: pixabay.com

Пандемия заставила красноярцев пересмотреть зарплатные ожидания. В начале года жители Красноярска мечтали о куда большем вознаграждении, а теперь согласны на меньшее.

#НОВОСТИ
Аналитики hh.ru выяснили, как за последние полгода изменились зарплатные ожидания жителей Красноярского края. Как оказалось, красноярцы стали скромнее. Наиболее высокие ожидания по заработной плате в этом году были в январе. Тогда средняя ожидаемая зарплата, указанная в резюме красноярцев, равнялась 38 003 руб. А в июне она снизилась до 37 156 рублей (- 2,65% к началу года). Это самый низкий показатель в этом году.
 
Впрочем по стране падение зарплатных ожиданйи куда больше — с 46 814 рублей до 44 404 рублей, или 5,15%.
 
Руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова говорит, что отрицательная динамика в вопросе зарплатных ожиданий — редкость. 
Так, в первом полугодии 2019 года ожидания соискателей Красноярского края выросли на 2,82%, во втором полугодии – на 0,29%. В этом году соискатели стали чуть «скромнее» в своих запросах, что объясняется непростой экономической ситуацией в стране и регионе», - поясняет Асель Сейлова.
 
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