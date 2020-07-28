Красноярцы стали скромнее в зарплатных ожиданиях

Аналитики hh.ru выяснили, как за последние полгода изменились зарплатные ожидания жителей Красноярского края. Как оказалось, красноярцы стали скромнее. Наиболее высокие ожидания по заработной плате в этом году были в январе. Тогда средняя ожидаемая зарплата, указанная в резюме красноярцев, равнялась 38 003 руб. А в июне она снизилась до 37 156 рублей (- 2,65% к началу года). Это самый низкий показатель в этом году.

Впрочем по стране падение зарплатных ожиданйи куда больше — с 46 814 рублей до 44 404 рублей, или 5,15%.

Руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова говорит, что отрицательная динамика в вопросе зарплатных ожиданий — редкость.