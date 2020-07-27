Центр Красноярска перекроют для проведения массового забега

Движение в центре ограничат с 09:00 до 16:00. Под перекрытие попадают участки:

пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира,

проезд вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны филармонии) от пл. Мира до ул. Конституции СССР,

проезд от ул. Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея,

по набережной Енисея от устья Качи до здания № 114 по ул. Дубровинского,

съезд с моста через Качу по ул. Просвещения на проезд вдоль ул. Карла Маркса (в районе филармонии),

съезд с ул. Карла Маркса на набережную в районе вантового моста,

съезд с ул. Карла Маркса на набережную в районе Музейного центра «Площадь Мира»,

съезд с ул. Дубровинского на набережную в районе здания № 1а/1, в районе здания № 110, на пересечении с ул. Сурикова.

Кроме того, с 18:00 1 августа до 16:00 2 августа на всех этих участках запретят парковку и стоянку.