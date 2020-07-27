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Центр Красноярска перекроют для проведения массового забега

Центр Красноярска перекроют для проведения массового забега
Иллюстрация: ЗаБег.РФ

В историческом центре Красноярска 2 августа для проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» перекроют несколько участков городских автомобильных дорог.

#НОВОСТИ

Движение в центре ограничат с 09:00 до 16:00. Под перекрытие попадают участки:

  • пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира,
  • проезд вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны филармонии) от пл. Мира до ул. Конституции СССР,
  • проезд от ул. Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея,
  • по набережной Енисея от устья Качи до здания № 114 по ул. Дубровинского,
  • съезд с моста через Качу по ул. Просвещения на проезд вдоль ул. Карла Маркса (в районе филармонии),
  • съезд с ул. Карла Маркса на набережную в районе вантового моста,
  • съезд с ул. Карла Маркса на набережную в районе Музейного центра «Площадь Мира»,
  • съезд с ул. Дубровинского на набережную в районе здания № 1а/1, в районе здания № 110, на пересечении с ул. Сурикова.

Кроме того, с 18:00 1 августа до 16:00 2 августа на всех этих участках запретят парковку и стоянку.

 

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