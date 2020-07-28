Такси «Мой город» прекращает работу в Красноярске

Возить красноярцев «Мой город» перестанет 31 августа, сообщил телеграм-канал "А вы точно сибирский политолог?". В компании эту информацию подтвердили.

Как рассказал DK.RU директор таксомоторного предприятия Александр Сысойков, причиной закрытия стало практически 70-процентное снижение пассажиропотока в пандемию.

Если в начале мы еще держались на том, что было накоплено, то больше у нас такой возможности нет», — говорит Сысойков.

Напомним, что «Мой город» зашел на рынок такси Красноярска в марте 2012 года. Отличительной чертой компании стал собственный автопарк и официально трудоустроенные водители. К услугам так называемых «бомбил» компания никогда не прибегала.

Помимо Красноярска «Мой город» работает и в Новосибирске. С рынка этого города компания также уйдет.