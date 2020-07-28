Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.07
71,58
83,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Такси «Мой город» прекращает работу в Красноярске

Такси «Мой город» прекращает работу в Красноярске
Иллюстрация: 2212212.ru

Одно из немногих легальных такси Красноярска покидает рынок города, проработав на нем более 8,5 лет. Компания не пережила снижения объема перевозок в пандемию.

#НОВОСТИ
Возить красноярцев «Мой город» перестанет 31 августа, сообщил телеграм-канал "А вы точно сибирский политолог?". В компании эту информацию подтвердили.
 
Как рассказал DK.RU директор таксомоторного предприятия Александр Сысойков, причиной закрытия стало практически 70-процентное снижение пассажиропотока в пандемию.
Если в начале мы еще держались на том, что было накоплено, то больше у нас такой возможности нет», — говорит Сысойков.
Напомним, что «Мой город» зашел на рынок такси Красноярска в марте 2012 года. Отличительной чертой компании стал собственный автопарк и официально трудоустроенные водители. К услугам так называемых «бомбил» компания никогда не прибегала.
 
Помимо Красноярска «Мой город» работает и в Новосибирске. С рынка этого города компания также уйдет.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают дожди до конца июляКрасноярск ожидают дожди до конца июля
  • Красноярцы выбрали общественное пространство для благоустройства в следующем годуКрасноярцы выбрали общественное пространство для благоустройства в следующем году
  • В Красноярске открылся Институт Севера и АрктикиВ Красноярске открылся Институт Севера и Арктики
  • В Красноярском крае зарегистрировали еще одну вспышку коронавируса у вахтовиковВ Красноярском крае зарегистрировали еще одну вспышку коронавируса у вахтовиков
  • Избирательный марафон: сенатор Клишас прокомментировал «многодневное голосование»Избирательный марафон: сенатор Клишас прокомментировал «многодневное голосование»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.