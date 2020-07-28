Очень внутренний туризм. Туристическому бизнесу Сибири предрекают бурный рост

Сможет ли регион потягаться в вопросе внутреннего туризма с другими территориями?

Невозвратный вызов

На ковидный карантин Россию закрыли в конце марта 2020 года. Официально — до апреля. Но многие уже тогда не строили иллюзий, понимая, что так просто все это не закончится. Так и вышло. В итоге и по сей день, несмотря на все послабления, границы по-прежнему на замке. А значит, 15,3 млн туристов, которые, по данным Ростуризма, выезжали летом 2019 года на отдых за рубеж, будут вынуждены переключиться на соответствующие ресурсы внутри страны. В том числе и на Сибирь с ее недооцененным туристическим потенциалом.

Красноярский край на общем фоне, казалось бы, тоже выглядел весьма презентабельно: Столбы, Ергаки, Енисейск, плато Путорана, Енисей — да много чего еще. Однако на поверку все это оказалось не так популярно у туристов, по крайней мере, в прошлом году. По данным Красноярскстата, тогда на отдых в край приехало лишь около 260 тыс. человек. Справедливости ради стоит отметить, что это лишь те туристы, что воспользовались услугами гостиниц, санаториев и баз отдыха. Прочие же учету не поддаются.

Свежих данных по туристическому потоку в Красноярский край пока нет. Но, по словам руководителя регионального Агентства по туризму Юлии Верхушиной, повышение интереса все же наблюдается. Свежих данных по туристическому потоку в Красноярский край пока нет. Но, по словам руководителя регионального Агентства по туризму, повышение интереса все же наблюдается.

— Об этом сейчас говорят практически все, кто задействован в отрасли. Например, в Ергаках сегодня отмечают небывалую загрузку их туристических мощностей, — говорит она, — и нам крайне важно использовать этот интерес, чтобы закрепиться на рынке внутреннего туризма.

Правда, основной спрос на внутренний туристический продукт Красноярского края сегодня формируют местные жители. Иногородних не так много, но они все же смотрят в сторону региона. Главное теперь — чтобы они не превратились в невозвратных туристов, захотев снова вернуться в край. А это уже может оказаться серьезным вызовом.

Торможение «короной»

Одним из самых массовых видов туризма в Красноярском крае являются различные туры по природным паркам и заповедникам — к примеру, в Ергаки или на плато Путорана. Только в официальном поле таких туров насчитывается около 50. И практически все они в прошлые годы были востребованы. Правда, не красноярцами, которые, по словам исполнительного директора туркомпании «Саянское кольцо» (больше 20 лет на рынке внутреннего туризма) Анны Шеллер, предпочитают туры выходного дня.

— Более длительные поездки востребованы, как правило, выходцами из центральной части России, — говорит Шеллер, — им интересна Сибирь, и они готовы сюда ехать. — Более длительные поездки востребованы, как правило, выходцами из центральной части России, — говорит Шеллер, — им интересна Сибирь, и они готовы сюда ехать.

При этом в «Саянском кольце» говорят, что в этом году не заметили особого повышения спроса на туры по краю. В плане выездов выходного дня это связано с тем, что многие базы отдыха сегодня обзавелись своими ресурсами для продаж и бронирования, перестав пользоваться услугами туроператоров.

— Что же касается более продолжительных туров, то здесь туристов останавливает тот факт, что в крае по-прежнему не снят карантин: не работают рестораны и другие заведения, которые могли бы быть интересны людям, — говорит Шеллер, — поэтому мы сегодня зарабатываем в основном на индивидуальных программах, турах в Хакасию и другие регионы, где нет ограничений.

Цена вопроса

Неснятый карантин — далеко не единственное, что может помешать Красноярскому краю использовать повышающийся интерес к внутреннему туризму. Дело в том, что, как признает Юлия Верхушина, состояние туристической инфраструктуры в крае и качество предоставляемого сервиса зачастую не соответствуют той цене, которую просят за туры.

К примеру, по данным Ассоциации туроператоров России, в середине июля можно было вдвоем провести неделю в Сочи (с вылетом из Москвы) всего за 28 900 рублей. Тогда как за десятидневный автобусный тур по Красноярскому краю, Хакасии и Туве пришлось бы заплатить 88 тыс. за одного человека.

— При этом нельзя отрицать того, что качество сервиса при таких ценах у нас оставляет желать лучшего, — говорит Верхушина, — и мы сейчас работаем над тем, чтобы создать такие условия, при которых собственники гостиниц или баз отдыха станут вкладывать в развитие своих объектов, повышая комфорт и качество проживания в них.

Что же касается цен, то эксперты считают их резонными. Причина — география региона и расстояния, которые приходится преодолевать.

— Мы никогда не получим такого туристического потока, как тот же Сочи, чтобы предложить сопоставимые с ним цены, — говорит Верхушина, — но это и не нужно, ведь, по сути, аудитория туров по краю не так высока, и эти люди готовы платить.

Подтверждает это и Анна Шеллер.

— Дорогие туры по краю и Хакасии и в прежние годы продавались довольно хорошо, — говорит она, — их потребитель готов платить заявленные суммы.

По реке за миллион

Подтверждением тезиса о ценах может выступать ситуация с круизами по Енисею на теплоходе «Максим Горький», стоимость кают в котором наделала немало шума в Красноярске: стартовав с 400 тыс. рублей, она доходила почти до миллиона. При этом в свой первый рейс лайнер отправился без единого свободного места.

Правда, как говорит Юлия Верхушина, далеко не все каюты были заняты людьми.

— Были такие пассажиры, которые покупали сразу несколько кают — для своих вещей, — говорит она.

Получить комментарии компании «Водоходъ», которая организовывает эти круизы, не удалось. Но глава туристического агентства края признает, что они с их ценами и не были рассчитаны на жителей региона. Их целевая аудитория — иностранцы, а также москвичи и санкт-петербуржцы — те из них, кто не стеснен в средствах и может себе позволить такие траты.

— Эти люди ищут новых впечатлений, и Сибирь, в частности круиз по Енисею из Красноярска в Дудинку, вполне удовлетворяет их потребности в этом, — говорит Верхушина, — и, насколько я знаю, сейчас уже идут продажи на 2021 год, и довольно успешно.

Тихий бренд

Эксперты сходятся во мнении, что противовесом цене в краевом туризме может быть только бренд. Но не во всем регионе, а в конкретной его части.

К примеру, плато Путорана уже много лет привлекает туристов со всей страны, несмотря на довольно высокую цену: в этом году за десятидневное путешествие по нему пришлось бы заплатить 99 тыс. рублей.

Связаться с Андреем Васильевым, который организует и проводит эти туры, не удалось. Но, по словам Анны Шеллер, компания которой на агентской основе тоже продает эти путешествия, спрос на них был всегда.

— Плато Путорана — это сильный и известный бренд. Поэтому интерес к нему всегда был высок и среди россиян, и среди иностранцев, — говорит она.

Подобную практику Агентство туризма собирается распространить и на другие знаковые территории края.

— Наш регион слишком большой, а туризм в нем разнонаправленный, чтобы брендировать его целиком. Нужно работать с каждой территорией отдельно, позиционируя ее уникальные особенности и туристические ресурсы, — говорит Юлия Верхушина.

Сейчас подобный подход планируют распространить только на Енисейск, на подготовку к празднованию 400-летия которого (в прошлом году) потратили 3 млрд рублей. Правда, большого количества туров в этот город пока так и не появилось.

Фактор границы

Многие игроки рынка внутреннего туризма в Красноярском крае, к которым «Деловой квартал» обращался за комментариями по ситуации в регионе, отказались говорить с редакцией на эту тему, мотивируя это неопределенностью существующей ситуации.

В первую очередь речь идет о том, насколько долго еще будет закрыто авиасообщение с той же Турцией. Разговоры о возобновлении полетов идут с начала июля. В итоге неделю назад турецкий министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу заявил, что соглашение с российским правительством достигнуто. Деталей он, правда, не сообщил. К тому же непонятно, какие цены предложат туроператоры

— Никто сейчас не может сказать, как поведут себя туристы после открытия границ, — говорит один из собеседников редакции, пожелавший остаться неназванным, — а это минимум 1 млн человек: в августе прошлого года именно столько летало в Турцию. А что будут делать те, кто раньше отправлялся в другие страны? В общем, весь оптимизм по поводу внутреннего туризма может кончиться очень быстро.

Также он подчеркнул, что единственная надежда отрасли в ситуации открытия границ — нехватка денег у людей из-за простоя в пандемию. И Красноярского края это коснется так же, как и других регионов, а может, и больше. Косвенным признаком этого собеседник редакции считает то, что ни один туроператор не заявил о своем намерении возить в край туристов по принятой недавно программе, предполагающей возмещение им части затрат на эти поездки.

— В общем, внутренний туризм в крае может так и остаться туризмом для своих — тех, кто здесь живет, — резюмирует собеседник «ДК».