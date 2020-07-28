Красноярская языковая школа «Окей» меняет «прописку» на московскую

Международная языковая школа «Окей» решила перенести головное управление из Красноярска в Москву. Об этом DK.RU рассказала владелец и директор сети Татьяна Москаленко.

По ее словам, это никак не связано с сегодняшним положением дел в экономике и образовании.

Перенос этот мы планировали еще три года назад, но тогда не позволили обстоятельства. Теперь же все сложилось. И мы решили не откладывать этот „переезд“ в долгий ящик», — говорит Москаленко.

Сейчас проект переноса головного офиса школы находится на этапе согласования и оформления всех документов. Ожидается, что этот процесс завершится к середине августа 2020 года. А с сентября компания начнет работать в столице.

Перенос головного офиса в Москву даст возможность расширить географию и масштаб деятельности школы в России. В ближайших планах открытие новых офисов в других регионах страны, в том числе и в Санкт-Петербурге», — говорит Москаленко.

Языковая школа «Окей» сегодня работает в Красноярске, Абакане, Лесосибирске, Сосновоборске, Томске и Праге (Чехия) — всего 10 представительств, 5 из которых в краевом центре. Для них (и их учеников), с переездом головного офиса в Москву, ничего не изменится. Небольшие перемены ждут, разве что, красноярские подразделения.

От оперативного управления ими, мне придется отойти. Но закрывать их (равно как и передавать по франшизе) я не хочу. Поэтому сейчас ищу для этих учреждений управляющих директоров», — говорит Татьяна Москаленко.

Владелица «Окея» уточняет, что, помимо зарплаты, эти люди получат и часть прибыли возглавляемых ими офисов. Точный размер такого вознаграждения Москаленко не называет: его будут обсуждать с каждым кандидатом отдельно, но оно будет составлять 20-45% от доходов филиала школы, которым будет руководить человек.

Напомним, что первая языковая школа «Окей» открылась в Красноярске в 1998 году. Сейчас это сеть учреждений, в которой обучают 10 иностранным языкам, в ряду прочего, готовя к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, IELTS, Cambridge ESOL, PTE, TOEFL. Также школа организует стажировки за рубежом и готовит к поступлению в заграничные вузы.