Айгуль заказала Мясничего: Goldman Group выходит на рынок Якутии

Якутский ритейл следует примеру соседей — в Забайкалье, Магаданской области, Бурятии и Хабаровском крае консервы под брендом «Мясничий» уже есть — местная сеть «Айгуль» заказала тушеное мясо по ГОСТу, каши с мясом, сибирскую дичь и паштеты.

Гипермаркеты крупнейшей в Якутии сети базируются в трех крупных городах: Якутск, Нерюнгри, Алдан, а также в столице Амурской области (Тында) и в придегающих населенных пунктах. На начальном этапе продукт Goldman Group появится в Якутске и Нерюнгри, далее — расширение географии присутствия.

Якутский ритейл и сибирский многопрофильный холдинг сходятся целями, одна из них — обеспечить людей продуктом высокого качества.

Главный приоритет компании «Айгуль» — предоставить широкий выбор качественной продукции жителям и гостям Республики Саха (Якутия). Стать компанией, которая несет социальную ответственность перед обществом, ведь самое главное в жизни человека — это семья», — подчеркивают новые партнеры.

Качество красноярской продукции отменное: подтверждают его отраслевые эксперты, крупнейшие ритейлеры доверяют, а жители порядка 20 российских городов с удовольствием покупают любимые продукты.

Что же касается Goldman Group — мы сами едим наш продукт и кормим им свои семьи.